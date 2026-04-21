పాకిస్థాన్కు చెంపదెబ్బ, పహల్గామ్ మారణకాండ తర్వాత పర్యాటకుల భారీ పునరాగమనం
జమ్మూ: అందమైన లోయను నిర్జనంగా మార్చిన పహల్గామ్లోని వినాశకరమైన ఉగ్రవాద దాడి జరిగిన ఒక సంవత్సరం తర్వాత, ఈ ప్రసిద్ధ పర్యాటక కేంద్రం ఇప్పుడు సందర్శకులతో కిటకిటలాడుతోంది. ఇది ఈ ప్రాంతంలో పునరుద్ధరించబడిన విశ్వాసానికి సంకేతం. ఒకప్పుడు హింసతో వణికిపోయిన పహల్గామ్, ఇప్పుడు కార్యకలాపాలతో సందడిగా ఉంది. జమ్మూ- కాశ్మీర్లోని అధికారులు, భద్రతా సంస్థలు, స్థానిక నివాసితులతో కలిసి పనిచేస్తూ, పర్యాటకులలో విశ్వాసాన్ని పునరుద్ధరించడానికి గత సంవత్సర కాలంగా అవిశ్రాంతంగా కృషి చేశారు. వారి ప్రయత్నాలు ఫలించినట్లు కనిపిస్తున్నాయి, ఎందుకంటే భారతదేశం నలుమూలల నుండి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రయాణికులు మరోసారి ఈ లోయకు తరలివస్తున్నారు.
పర్యాటక రంగానికి ఒక పెద్ద ప్రోత్సాహంగా, ప్రభుత్వ గణాంకాల ప్రకారం, గత నెలలోనే దేశవ్యాప్తంగా 3,80,000 మందికి పైగా పర్యాటకులు శ్రీనగర్లోని ప్రసిద్ధ ఇందిరా గాంధీ మెమోరియల్ ట్యూలిప్ గార్డెన్ను సందర్శించారు. ఈ పెరుగుదల, తప్పక సందర్శించవలసిన గమ్యస్థానంగా కాశ్మీర్కు ఉన్న శాశ్వత ఆకర్షణను నొక్కి చెబుతోంది. అయినప్పటికీ, ఇంత భారీ సంఖ్యలో ప్రజలు తరలివస్తున్నప్పటికీ, ఆ విషాద స్మృతి ఆ పట్టణం నడిబొడ్డున చెరగని ముద్ర వేసింది. పహల్గామ్లోని నదీ తీరంలో, ఆ దాడిలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన 26 మంది బాధితుల పేర్లతో ఒక అమరవీరుల స్మారక చిహ్నాన్ని నిర్మించారు. జాతీయ జెండాలతో అలంకరించబడిన ఈ ప్రదేశం ఒక నివాళులర్పించే స్థలంగా మారింది, ఇక్కడ దాదాపు ప్రతి సందర్శకుడు ఆగి తమ నివాళులు అర్పిస్తారు.
పహల్గామ్ను సందర్శించే పర్యాటకులు, కీలక ప్రదేశాలలో మోహరించిన భద్రతా సిబ్బంది కనబడటమే ఇక్కడ స్పష్టమైన భద్రతా భావనను కలిగిస్తోందని వివరిస్తున్నారు. వాతావరణం భయం నుండి భరోసాకు మారిందని చాలామంది వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. భద్రత, పారదర్శకతను మరింత పటిష్టం చేయడానికి, పరిపాలన యంత్రాంగం క్యూఆర్ కోడ్ ఆధారిత ట్రాకింగ్ చర్యలను ప్రవేశపెట్టింది. టాక్సీ డ్రైవర్లు, దుకాణదారులు, హోటల్ సిబ్బంది, టూరిస్ట్ గైడ్లకు కేటాయించిన ఈ కోడ్లు, సందర్శకులు వారి గుర్తింపును ధృవీకరించుకోవడానికి, భద్రతా సంస్థలచే పరిశీలించబడి, ఆమోదించబడిన వ్యక్తుల ద్వారానే సేవలు అందించబడుతున్నాయని నిర్ధారించుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తాయి. ఈ వ్యవస్థ జీపీఎస్ ఆధారిత పర్యవేక్షణను కూడా సాధ్యం చేస్తుంది, తద్వారా భద్రతకు అదనపు రక్షణ కల్పిస్తుంది.