ద్యావుడా... టేకాఫ్ అవుతుంటే విమానం చక్రం ఊడిపోయింది (video)
శుక్రవారం గుజరాత్లోని కాండ్లా విమానాశ్రయం నుండి ముంబైకి బయలుదేరిన స్పైస్జెట్ విమానం SG 2906 విమానం టేకాఫ్ అవుతుండగా దాని ల్యాండింగ్ గేర్లో లోపం తలెత్తడంతో ఒక చక్రం ఊడిపోయి రన్ వే పైన పడిపోయింది. అదృష్టవశాత్తూ ఆ విమానం ప్రయాణాన్ని కొనసాగించి ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో సురక్షితంగా దిగడంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
డాష్ 8-Q400 అని కూడా పిలువబడే బాంబార్డియర్ DHC8400 విమానం మధ్యాహ్నం 2.39 గంటలకు కాండ్లా విమానాశ్రయం నుండి బయలుదేరింది. టవర్ కంట్రోలర్ విమానం రన్వే 23 నుండి టేకాఫ్ అవుతున్నప్పుడు విమానం చక్రాల్లో ఒకటి ఊడి పడిపోవడాన్ని గమనించారు.
దీనితో ఒక టైరు లేకుండా వస్తున్న విమానం కోసం ముంబయి విమానాశ్రయంలో ముందు జాగ్రత్త చర్యగా మధ్యాహ్నం 3.51 గంటలకు పూర్తి అత్యవసర పరిస్థితిని ప్రకటించారు. విమానం సురక్షితంగా ల్యాండ్ అవడంతో హమ్మయ్య అనుకున్నారు.