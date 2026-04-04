యూపీలో ఘోరం.. థార్ బండి రివర్స్ గేర్ వేసిన మనవడు.. బామ్మ మృతి.. ఎలా? (video)
యూపీలో ఘోరం జరిగింది. నిర్లక్ష్యం కారణంగా ఓ వృద్ధురాలు ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఓ మనవడు ఓ వృద్ధురాలి ప్రాణాల మీదకు తెచ్చాడు. చిన్న పొరపాటు ఆ వృద్ధురాలి ప్రాణాలను బలిగొంది. తన మహీంద్రా థార్ వాహనాన్ని ఇంటి గ్యారేజీలో పార్క్ చేసేందుకు యత్నించిన ఓ యువకుడు.. అతని నాన్నమ్మ ఇంటి మెయిన్ డోర్ వేసేందుకు వెనుక నిలబడి వున్న విషయాన్ని గమనించక.. వెనక్కి తీసే క్రమంలో వెనక గేర్ వేశాడు.
ఒక్కసారిగా అలా రివర్స్ గేర్ పడటంతో థార్ వేగంగా వెనక్కి దూసుకొచ్చింది. వెనుక వైపు వృద్ధురాలు వున్న విషయాన్ని గమనించి మనవడు వాహనాన్ని అలాగే పోనివ్వడంతో ఆమె గోడకు, వాహనానికి మధ్య నలిగిపోయింది. ప్రాణభయంతో కేకలు వేసినా డ్రైవింగ్ సీట్లో వున్న మనవడు వినలేదు. దీంతో ఘోరం జరిగింది.
ఈ ఘటనలో తీవ్రగాయాలైన ఆ వృద్ధురాలు ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలన్నీ సీసీటీవీ కెమెరాలో రికార్డ్ అయ్యాయి. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.