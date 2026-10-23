రీల్స్ పిచ్చిలో పెట్రోల్ తాగిన బీహార్ వాసి (వీడియో)
ఇపుడు చిన్నాపెద్దా తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరిలోనూ రీల్స్ పిచ్చి బాగా ముదిరిపోయింది. రీల్స్ కోసం పిచ్చిపిచ్చి వేషాలు వేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో కొందరు ప్రాణాలపైకి తెచ్చుకుంటున్నారు. మరికొందరు వివిధ ప్రమాదాల్లో చిక్కుకుంటున్నారు. తాజాగా బీహార్ రాష్ట్రానికి చెందిన ఓ వ్యక్తి రీల్స్ పిచ్చిలో పెట్రోల్ తాగాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
బీహార్ రాష్ట్రానికి చెందిన ఓ వ్యక్తి రాత్రికి రాత్రే వైరల్ అవ్వాలని పెట్రోల్ తాగుతూ రీల్ చేశాడు. ఈ రీల్ను ఇన్స్టాఖాతాలో పోస్ట్ చేయగానే అది నెట్టింట వైరల్ అయింది. ఈ రీల్స్ చూసిన పలువురు నెటిజన్లు తమకు తోచిన విధంగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
పెట్రోల్ విష పూరితమైందని, అది శరీరంలోని అంతర్గత అవయవాలను దెబ్బతీస్తుందంటూ కామెట్స్ చేస్తున్నారు. రీల్స్ మోజులో ఇలాంటి ప్రమాదకర స్టంట్లతో ప్రాణాలనే ఫణంగా పెట్టొద్దంటూ హితవు పలుకుతున్నారు. కానీ, రీల్స్ పిచ్చిపట్టిన వారికి ఎన్ని చెప్పినా ప్రమాదకర స్టంట్లు చేస్తూనే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నారు.