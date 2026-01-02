ఒళ్లు పైన తెలియకుండా తప్పతాగి రోడ్డుపై పడిపోయిన మహిళ, బిడ్డ ఏడుస్తున్నా చలనం లేదు (video)
పాశ్చాత్య సంస్కృతి తెచ్చిన వికృత పోకడల ఫలితంగా నూతన ఆంగ్ల సంవత్సరం నాడు పెద్దఎత్తున పురుషులు, మహిళలు మద్యం సేవించి నడిరోడ్డుపై పడిపోయారు. బెంగళూరు నగరంలో అయితే అలా రోడ్లపై పడిపోయిన వారిని వారివారి ఇండ్లకు సురక్షితంగా చేర్చేందుకు ప్రభుత్వం వాహనాలను కూడా అమర్చాల్సి వచ్చిందంటే మద్యం ప్రియులు ఏ స్థాయిలో వున్నారో అర్థమవుతోంది.
తాజాగా ఓ బిడ్డతల్లి తప్పతాగి నడిరోడ్డుపై పడిపోయింది. ఇంటికి వెళ్లేందుకు ఆటోను బుక్ చేసింది. ఆటో డ్రైవర్ ఆమెను ఎక్కించుకునేందుకు వచ్చేసరికి మద్యం మత్తులో జోగుతూ రోడ్డుపై పడిపోయింది. దాంతో ఆమె బిడ్డ ఏడుస్తూ వున్నాడు. అక్కడికి పోలీసులు కూడా వచ్చారు. ఆమె వెళ్లాల్సిన గమ్యస్థానం విచారించి మెల్లగా ఆమెను, ఆమె బిడ్డను ఆటో ఎక్కించారు.
ఈ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. దీన్ని చూసినవారు మహిళలకు స్వేచ్ఛ లేదని ఎవరు చెప్పారు, చూడండి ఎంత స్వేచ్ఛగా మద్యం సేవించి బిడ్డను కూడా వదిలేసి ఎలా పడిపోయిందో అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.