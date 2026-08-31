అయ్యొయ్యో... అన్యాయంగా చంపేసాడు, వీడియో
వాహనాలను నడపటం రానివారు కూడా ఇటీవలి కాలంలో రోడ్లపై స్టీరింగులు పట్టుకుని కార్లు, జీపులు నడుపుతూ ఎందరో ప్రాణాలను అన్యాయంగా కబళిస్తున్నారు. రోడ్లుపై ఎంతో జాగ్రత్తగా వెళ్లేవారు కూడా ఇట్లా డ్రైవింగ్ రానివాళ్ల వల్ల ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. దీనితో ఎన్నో కుటుంబాలకు ఆత్మక్షోభ మిగులిస్తున్నారు. బులంద్షహర్ రోడ్డు వద్ద కూడా ఇలాగే ఓ పికప్ వాహనం ఢీకొట్టడంతో ఓ మహిళ మరణించింది.
ఈ ఘటనకు సంబంధించిన సీసీటీవి దృశ్యాలలో ఆ పికప్ వాహనం మహిళను ఢీకొట్టడంతో ఆమె వాహనానికి-స్తంభానికి మధ్య ఇరుక్కుని తీవ్ర గాయాలపాలై ఊపిరి వదిలేసింది. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఆ పికప్ వాహనాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని ప్రమాదానికి దారితీసిన పరిస్థితులపై దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
A woman died after being hit by a pickup vehicle parked by the roadside on the Hapur–Bulandshahr Road.— Hate Detector (@HateDetectors) August 31, 2026
CCTV footage of the incident shows the pickup striking the woman, following which she was thrown against a roadside pole. She sustained serious injuries and died in the… pic.twitter.com/hRyPNIFIJI