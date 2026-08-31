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  4. A woman died after being hit by a pickup van parked by the roadside on the Hapur-Bulandshahr Road
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Monday, 31 August 2026 (19:43 IST)

అయ్యొయ్యో... అన్యాయంగా చంపేసాడు, వీడియో

Woman trapped between vehicle and pole
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Mon, 31 Aug 2026 (19:46 IST)
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వాహనాలను నడపటం రానివారు కూడా ఇటీవలి కాలంలో రోడ్లపై స్టీరింగులు పట్టుకుని కార్లు, జీపులు నడుపుతూ ఎందరో ప్రాణాలను అన్యాయంగా కబళిస్తున్నారు. రోడ్లుపై ఎంతో జాగ్రత్తగా వెళ్లేవారు కూడా ఇట్లా డ్రైవింగ్ రానివాళ్ల వల్ల ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. దీనితో ఎన్నో కుటుంబాలకు ఆత్మక్షోభ మిగులిస్తున్నారు. బులంద్‌షహర్ రోడ్డు వద్ద కూడా ఇలాగే ఓ పికప్ వాహనం ఢీకొట్టడంతో ఓ మహిళ మరణించింది.
 
ఈ ఘటనకు సంబంధించిన సీసీటీవి దృశ్యాలలో ఆ పికప్ వాహనం మహిళను ఢీకొట్టడంతో ఆమె వాహనానికి-స్తంభానికి మధ్య ఇరుక్కుని తీవ్ర గాయాలపాలై ఊపిరి వదిలేసింది. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఆ పికప్ వాహనాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని ప్రమాదానికి దారితీసిన పరిస్థితులపై దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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అన్ని అంశాలతో మ్యూజికల్ డ్రామా గా జగమే సంగీతం : పల్నాటి సూర్య ప్రతాప్

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Nagababu: నాగబాబు, కేఎస్ రవి కుమార్ అతిథులుగా వేట చిత్రం ప్రారంభం

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