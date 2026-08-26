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  4. A woman had been following her husband for several days, suspecting that he was going somewhere else
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 26 August 2026 (12:36 IST)

భర్తపై అనుమానం వచ్చిన మహిళ.. పార్కులో రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా పట్టుకుంది.. (Video)

woman
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 26 Aug 2026 (12:36 IST)
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woman
తన భర్తపై అనుమానం వచ్చిన మహిళ.. గత కొద్ది రోజులుగా అతనిని గమనిస్తూ వచ్చింది. చివరికి భర్త ప్రేయసితో దొరికిపోయాడు. పార్కులో తన భర్తను రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా పట్టుకుంది. భర్త పార్కులో ప్రేయసితో అమ్మాయితో మాట్లాడుతుండటం కనిపించింది. ఆపై భర్తను నిలదీసింది. నువ్వు నా చేతికి చిక్కకుండా తప్పించుకుని తిరుగుతున్నావని నాకు ముందే అనుమానం ఉండేది.. అని తెలిపింది. 
 
ఆ వ్యక్తితో ఉన్న అమ్మాయి కూడా మైనర్ అని తెలిసింది. అక్కడ జరుగుతున్న గొడవను చూసి ఆమె ఏడవడం మొదలుపెట్టింది. అప్పుడు ఆ భర్త, "నిన్ను వదిలేయాల్సి వచ్చినా సరే, నేను ఆమెను మాత్రం వదిలిపెట్టను" అని అన్నాడు. 
 
అప్పుడు మరింత ఆగ్రహంతో ఊగిపోయిన ఆ మహిళ, కర్రతో తన భర్తను, ఆ మైనర్ అమ్మాయిని కొట్టడం మొదలుపెట్టింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అయ్యింది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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