ప్రియుడితో కలిసి భర్తను చంపింది.. చివరికి అలా చిక్కింది.. సమాధి నుండి మృతదేహాన్ని...?
ఉత్తరప్రదేశ్లోని మీరట్ జిల్లాలో ఒక మహిళ తన ప్రియుడితో కలిసి భర్తను హత్య చేసి, అది గుండెపోటు వల్ల సంభవించిన మరణమని అందరినీ నమ్మించింది. అయితే, భర్త ఫోన్లోని ఒక చాట్ ఆ మహిళ అక్రమ సంబంధాన్ని, తద్వారా ఆ నేరాన్ని బయటపెట్టింది. ఈ ఘటన మీరట్లోని లోహియా నగర్లో జరిగింది.
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మృతుడైన 30 ఏళ్ల తాలిబ్, బ్యూటీషియన్గా పనిచేసే 27 ఏళ్ల ఇల్మా దంపతులకు వివాహమై నాలుగేళ్లు అవుతుండగా, మూడేళ్ల కుమార్తె కూడా ఉంది. హత్య జరిగిన రోజున, పని ముగించుకుని ఇంటికి వచ్చిన తాలిబ్ అకస్మాత్తుగా అస్వస్థతకు గురయ్యాడని, మంచంపై పడుకున్న కొద్దిసేపటికే చనిపోయాడని ఇల్మా తన అన్నయ్య అక్రమ్కు చెప్పింది.
అది సహజ మరణమేనని భావించి కుటుంబ సభ్యులు మృతదేహాన్ని ఖననం చేశారు. అయితే, తర్వాత వారికి ఆ మరణంపై అనుమానం కలిగింది. అక్టోబర్ 1న తాలిబ్ బంధువు రైస్ ఇల్మా ఇంటికి వచ్చాడు. ఇల్మా తాలిబ్ మొబైల్ ఫోన్ను దాచిపెట్టినప్పటికీ, రైస్ దానిని అతని దుస్తుల కింద కనుగొన్నాడు.
ఆ ఫోన్లో తాలిబ్, అమన్ మధ్య జరిగిన సంభాషణ బయటపడింది; అందులో తన భార్యతో మాట్లాడవద్దని తాలిబ్ అమన్ను హెచ్చరించినట్లు ఉంది. కుటుంబ సభ్యులు గట్టిగా నిలదీయడంతో, ఇల్మా తన భర్తను హత్య చేసినట్లు అంగీకరించింది.
తాలిబ్ తనను కొట్టేవాడని ఇల్మా చెప్పింది. సెప్టెంబర్ 28న జరిగిన దాడి తర్వాత, ఆమె తన ప్రియుడు అమన్కు ఫోన్ చేసింది. అమన్ తన స్నేహితుడితో కలిసి అక్కడికి వచ్చాడు, ఆ ముగ్గురూ కలిసి తాలిబ్ను కొట్టారు. ఆ తర్వాత అమన్ ఒక చున్నీతో తాలిబ్ మెడను బిగించి చంపేశాడు. అనంతరం అమన్ ఇల్మాను పెళ్లి చేసుకుంటానని మాటిచ్చాడు.
దీనిపై కోత్వాలి సర్కిల్ ఆఫీసర్ సంగ్రామ్ సింగ్ మాట్లాడుతూ, జిల్లా మేజిస్ట్రేట్కు నివేదిక పంపినట్లు తెలిపారు. మంగళవారం నాడు సమాధి నుండి మృతదేహాన్ని వెలికితీసి పోస్ట్మార్టం నిర్వహిస్తారు. ప్రస్తుతం ఇల్మా పోలీసుల పర్యవేక్షణలో ఉంది. పోస్ట్మార్టం నివేదిక ఆధారంగా తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటారు.