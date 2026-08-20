నైట్ సూట్ వీడియోలు షేర్ చేసిన మహిళా సబ్ ఇన్స్పెక్టర్... (వీడియో)
ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని మీరట్ నగరానికి చెందిన ఓ మహిళా సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ నైట్ సూట్ వీడియోలు ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేశారు. ఈ వీడియోలు అసభ్యకరంగా, అశ్లీలంగా ఉంటడంతో క్షణాల్లో వైరల్ అయ్యాయి. ఈ విషయం పోలీస్ ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి వెళ్లడంతో వారు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ ఆ మహిళా సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ను సస్పెండ్ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
సోషల్ మీడియాలో రాత్రికిరాత్రే స్టార్గా అవతరించాలన్న దురాశతో రీల్స్ చేసి ఇన్స్టాలో పోస్టే చేశారు. పైగా, క్యూఆర్ కోడ్తో కూడిన అభ్యంతరకరమైన నైట్ సూట్ వీడియోలను యూట్యూబ్లో కూడా అప్లోడ్ చేశారు. ఈ వీడియోలు వైరల్ కావడంతో ఆ మహిళా సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ను సస్పెండ్ చేస్తూ మహిళా పోలీస్ ఉన్నతాధికారి సౌమ్య అస్థానా నేతృత్వంలో విచారణకు ఆదేశించారు.
A woman SI in Meerut suspended over social media reels!— Groundwiredaily (@groundwiredaily) August 17, 2026
Sub-Inspector Anu was found posting objectionable night suit videos featuring a QR code on YouTube and Instagram. CO Sowmya Asthana leading the inquiry.#MeerutPolice #UPPolice #ViralNews #SocialMedia pic.twitter.com/tOhzFucleZ