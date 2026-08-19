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  4. A young woman from Noida came from a financially struggling family But She turns Receptionist
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 19 August 2026 (17:18 IST)

నోయిడా యువతి కథ.. పూణేలో హోటల్ రిసెప్షన్‌లో ఉద్యోగం.. కానీ ఓనర్‌కు దగ్గరై అలా దొరికిపోయింది..?

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Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 19 Aug 2026 (17:18 IST)
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woman
నోయిడాకు చెందిన ఒక యువతి ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడుతున్న కుటుంబం నుండి వచ్చి, మంచి జీవితాన్ని నిర్మించుకోవాలని కోరుకుంది. తన సొంత ఊరిలో అవకాశాలు చాలా తక్కువగా ఉండటంతో, ఆమె పూణేకు వెళ్లి పని వెతుక్కోవాలని నిర్ణయించుకుంది.
 
చివరికి ఆమెకు ఒక హోటల్ రిసెప్షన్‌లో ఉద్యోగం దొరికింది. మొదట్లో, ఆమె శ్రద్ధగా పనిచేస్తూ తనను తాను నిరూపించుకోవడానికి ప్రయత్నించింది. కానీ కొన్ని నెలల్లోనే, ఆమె హోటల్ యజమానికి అసాధారణంగా దగ్గరైంది. త్వరలోనే, వారి సంబంధం సిబ్బందిలో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
 
ఐదు నెలల లోపే, ఆ యువతి మేనేజర్‌గా పదోన్నతి పొందింది. కొంతమంది ఉద్యోగులు మౌనంగా ఉన్నప్పటికీ, వారిద్దరి గురించిన వదంతులు రోజురోజుకూ బలపడ్డాయి. అలా ఒకరోజు, యజమాని భార్య హోటల్‌కు వచ్చింది. అనుమానం రావడానికి సరిపడా విషయాలు విన్న ఆమె, సీసీటీవీ ఫుటేజీని తనిఖీ చేసింది. ఆమె చూసిన దృశ్యం ఆమెను దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. కోపంతో, ఆమె ఆ యువతిని నిలదీసి వివరణ ఇవ్వమని డిమాండ్ చేసింది. 
 
ఆ పరిస్థితి అత్యంత ఉద్రిక్తంగా మారడంతో, ఆ భార్య ఆమెను మళ్లీ ఆ హోటల్‌లో గానీ, కనీసం ఆ నగరంలో గానీ చూడాలనుకోవడం లేదని చెప్పింది. ఆమె ఆ యువతి కుటుంబ సభ్యుల ఫోన్ నంబర్లను కూడా డిమాండ్ చేసింది. ఆమె తన తల్లిదండ్రులను సంప్రదించి, జరిగినదంతా వివరించిన తర్వాత, వారు తీవ్రంగా కుంగిపోయారు. 
 
తమ కుమార్తెను క్షేమంగా ఇంటికి తిరిగి రానివ్వాలని మాత్రమే తాము కోరుకుంటున్నామని చెబుతూ, వారు పదేపదే క్షమాపణలు చెప్పి, భార్యను బ్రతిమాలారు. ఆ యువతి ఏడుస్తూ, క్షమాపణలు చెబుతూనే ఉంది. హోటల్ యజమాని వచ్చినప్పటికీ, పరిస్థితి మారలేదు.

చివరికి, ఆమె తాను కష్టపడి నిర్మించుకున్న ఉద్యోగాన్ని, జీవితాన్ని వదిలిపెట్టి ఆ ప్రదేశాన్ని విడిచి వెళ్లిపోయింది.
కొన్నిసార్లు, త్వరగా విజయం సాధించాలనే కోరిక, ఆ క్షణంలో ఆకర్షణీయంగా కనిపించే సత్వర మార్గాలను ఎంచుకునేలా చేస్తుంది. కానీ అవి తరువాత అన్నింటినీ నాశనం చేయగలవు. తప్పుడు మార్గంలో సాధించిన విజయం మొదట సులభంగా కనిపించవచ్చు, కానీ దాని పర్యవసానాలు బాధాకరంగా దీర్ఘకాలం ఉంటాయి.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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