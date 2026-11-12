  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
  4. A young woman has lost her left arm after allegedly being pushed off a Mumbai local train at Naigaon station
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Thursday, 12 November 2026 (16:05 IST)

అసభ్యంగా తాకుతున్న వ్యక్తిని ప్రతిఘటించిందనీ యువతిని రైలులో నుంచి కిందికి తోసేశారు...

mumbai girl
Written By: ఠాగూర్
Updated: Thu, 12 Nov 2026 (16:05 IST)
google-news
ముంబై లోకల్ రైళ్లలో మహిళల భద్రత ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. తనను అసభ్యంగా తాకుతున్న ఓ వ్యక్తిని యువతి ప్రతిఘటించింది. దీన్ని జీర్ణించుకోలేని ఆ వ్యక్తి ఆ యువతిని రైలులో నుంచి కిందకు తోసేశాడు. దీంతో ఆ యువతి చేయిని కోల్పోయింది. ఈ సంఘటన స్థానిక రైళ్ళలో మహిళల భద్రతైప మరోసారి తీవ్ర ఆందోళన రేకెత్తించింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, 
 
బోరివలీ నుంచి విరార్ వెళుతున్న లోకల్ ట్రైనులో ఓ యువతి (బాధితురాలు)ని ఓ వ్యక్తి అసభ్యంగా తాకాడు. దీంతో ఆగ్రహించిన యువతి తన చెప్పుతో అతడిపై దాడి చేసింది. దీంతో ఇద్దరి మధ్య వాగ్వాదం మొదలైంది. తోటి ప్రయాణికులు జోక్యం చేసుకునే ప్రయత్నం చేసినా, నిందితుడు ఆమెను దూషిస్తూ తన చెప్పుతో ఆమెపై దాడికి దిగాడు.
 
నైగావ్ స్టేషన్ రాగానే గొడవ మరింత ముదిరింది. నిందితుడు ఆమెను ప్లాట్‌ఫాం వైపు బలంగా తోసేశాడు. దీంతో ఆమె ప్లాట్‌ఫాం, రైలు మధ్య ఉన్న ఖాళీలో పడిపోయింది. ఆమె పైకి ఎక్కేందుకు ప్రయత్నిస్తుండగానే రైలు కదలడంతో, ఆమె ఎడమ చేయి చక్రాల కింద నలిగి మోచేతి కింది నుంచి తెగిపోయింది. వెంటనే ఓ పోలీసు అధికారి, ఇతర ప్రయాణికులు ఆమెను ప్లాట్‌ఫాంపైకి చేర్చారు. ఈ గందరగోళాన్ని ఆసరాగా తీసుకుని పారిపోయిన నిందితుడిని పోలీసులు కొన్ని గంటల తర్వాత పట్టుకున్నారు.
 
ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న బాధితురాలు మీడియాతో మాట్లాడుతూ, "ఇంట్లో మీకు అమ్మాచెల్లెళ్లు లేరా అని అడిగినా వినలేదు. నన్ను రైలులోంచి తోసేశాడు. నా జీవితం మొత్తం నాశనమైంది. ఇంటి బాధ్యతలన్నీ నేనే చూసుకునేదాన్ని. ఇప్పుడు ఒంటిచేత్తో ఏం చేయగలను? నాకు న్యాయం కావాలి. అతడిని కఠినంగా శిక్షించాలి" అని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది.
 
అయితే, నిందితుడిపై సెక్షన్ 109 (హత్యాయత్నం) కింద కేసు నమోదు చేయకపోవడంపై బాధితురాలి కుటుంబం అనుమానాలు వ్యక్తం చేసింది. వారు మహారాష్ట్ర నవనిర్మాణ సేన సహాయం కోరడంతో పార్టీ నేతలు రైల్వే పోలీసు ఉన్నతాధికారులను కలిశారు. త్వరలోనే సంబంధిత సెక్షన్లను చేర్చుతామని పోలీసులు హామీ ఇచ్చినట్లు సమాచారం. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Times Now (@timesnow)

About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
తమ్మూడు.. అమ్మానాన్నిని బాగా చూసుకో...

Sekar Master Car Accident : చిరంజీవితో కాకా ఐటం సాంగ్ చిత్రీకరణ జర్నీలో శేఖర్ మాస్టర్‌కు కారు ప్రమాదం జరిగింది ?

Sekar Master Car Accident : చిరంజీవితో కాకా ఐటం సాంగ్ చిత్రీకరణ జర్నీలో శేఖర్ మాస్టర్‌కు కారు ప్రమాదం జరిగింది ?మెగాస్టార్ చిరంజీవి దర్శకుడు బాబీ కొల్లి కలిసి 'కాకా' అనే ప్రతిష్టాత్మక చిత్రంలో పనిచేస్తున్నారు. 'కెవిఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై వెంకట్ కె. నారాయణ ఈ చిత్రాన్ని అత్యంత భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్నారు. చిరంజీవి పుట్టినరోజు సందర్భంగా విడుదలైన టైటిల్ గ్లింప్స్, ఆయనను సరికొత్త కోణాల్లో పరిచయం చేస్తూ సినిమాపై అంచనాలను మరింత పెంచాయి. తాజాగా, దీపావళి పండుగ సందర్భంగా చిత్ర బృందం ఒక కొత్త పోస్టర్‌ను విడుదల చేసింది.

Sree Vishnu : కొత్తదనంతో కూడిన వినోదంతో చంద్రయాన్ ఆకట్టుకుంటుంది : హీరో శ్రీవిష్ణు

Sree Vishnu : కొత్తదనంతో కూడిన వినోదంతో చంద్రయాన్ ఆకట్టుకుంటుంది : హీరో శ్రీవిష్ణునిర్మాత వేణు ఊడుగుల తన సమర్పణలో "చంద్రయాన్" మూవీని తీసుకొస్తున్నారు. శివకుమార్ ధీకొండ, స్వప్న ప్రియదర్శిని, రవి శివతేజ, వంశీధర్, లోకేష్, బలగం సత్యనారాయణ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. సింబ స్క్రీన్ స్టోరీస్ బ్యానర్ పై ప్రవీణ్ మొలక నిర్మిస్తున్నారు. శ్రీనాథ్ చంద్రశేఖర్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ నెల 13న గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రాబోతోంది. సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు.

Allari Naresh :నేర ప్రవృత్తి, మనిషిలోని విభిన్న కోణాలు నేపథ్యంగా అల్లరి నరేష్ ఆల్కహాల్ సిద్ధమైంది

Allari Naresh :నేర ప్రవృత్తి, మనిషిలోని విభిన్న కోణాలు నేపథ్యంగా అల్లరి నరేష్ ఆల్కహాల్ సిద్ధమైందిమెహర్ తేజ్ రచించి, దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రం మానవ ప్రవర్తనలోని విభిన్న కోణాలు, నేర ప్రవృత్తి, మనిషి తీసుకునే నిర్ణయాలు వాటి పర్యవసానాల నేపథ్యంలో ఆసక్తికరమైన కథాంశంతో తెరకెక్కుతోంది. ఇప్పటికే విడుదలైన ప్రచార చిత్రాలు, టీజర్ సినిమాపై ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని పెంచాయి. ముఖ్యంగా అల్లరి నరేష్ గత చిత్రాలకు పూర్తి భిన్నంగా స్టైలిష్, సరికొత్త లుక్‌లో కనిపిస్తూ సినిమాపై అంచనాలను పెంచుతున్నారు.

Trivikram Srinivas : త్రివిక్రమ్ మార్పు డివివి దానయ్య బేనర్ లో ఎన్.టి.ఆర్. సినిమా వరకేనా?

Trivikram Srinivas : త్రివిక్రమ్ మార్పు డివివి దానయ్య బేనర్ లో ఎన్.టి.ఆర్. సినిమా వరకేనా?రెండురోజులుగా త్రివిక్రమ్ శీనివాస్ నిర్మిస్తున్న హారికా హాసినీ క్రియేషన్స్ బేనర్ నుంచి తప్పుకున్నట్లు ఫిలింనగర్ లో వార్తలు హల్ చేస్తున్నాయి. ఆదర్శకుటుంబం ప్రమోషన్ లో నిర్మాత నాగవంశీ కూడా ఎన్.టి.ఆర్. సినిమా ఎప్పుడు? అని అడిగినప్పుడు అది నేను ఇప్పుడే చెప్పకూడదు. త్వరలో వివరాలు తెలుస్తాయి. ఎన్.టి.ఆర్. తో సినిమా చేయడం అంటే పెద్ద ఎచీమ్ మెంట్ గా అన్నారు. అప్పటికే సూచాయిగా ఏదో జరుగుతుందని అక్కడివారికి అనిపించింది.

కావ్య మారన్‌తో అనిరుధ్ రవిచంద్రన్ వివాహం.. జీవితంలో ఒక్కసారి మాత్రమే.. 11.11... (video)

కావ్య మారన్‌తో అనిరుధ్ రవిచంద్రన్ వివాహం.. జీవితంలో ఒక్కసారి మాత్రమే.. 11.11... (video)సన్ గ్రూప్ చైర్మన్ కళానిధి మారన్ కుమార్తె, ఐపీఎల్ ఫ్రాంచైజీ సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ యజమాని కావ్య మారన్‌తో తన వివాహానికి సంబంధించిన చిత్రాలను పంచుకుంటూ, ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు అనిరుధ్ రవిచందర్ కీలక ప్రకటన చేశారు. తన జీవితకాలంలో ఒక్కసారి మాత్రమే జరిగే ఈ వేడుక.. ఇక జీవితాంతం తోడుగా వుంటుంది. 11.11. అంటూ పేర్కొన్నారు. గ్రీస్‌లో రెండు రోజుల పాటు జరిగిన ఈ వివాహ వేడుక అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఈ వేడుకకు హాజరయ్యే ప్రముఖ అతిథుల కోసం ప్రత్యేక విమానాల్లో వారిని అక్కడికి తరలించారు. ఈ వివాహ వేడుకకు హాజరైన వారిలో తమిళ చిత్రసీమ సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్, తమిళనాడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎం.కె. స్టాలిన్ తదితరులు ఉన్నారు.