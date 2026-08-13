యువకుడిపై విచక్షణా రహితంగా దాడి (వీడియో వైరల్)
గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని అహ్మదాబాద్ సర్దార్ నగర్ ప్రాంతంలో ఓ యువకుడిపై మరో ఇద్దరు యువకులు విచక్షణా రహితంగా దాడి చేశారు. డబ్బు వ్యవహారాలకు సంబంధించి ఇద్దరు స్నేహితుల మధ్య జరిగిన వాగ్వాదం, తోపులాట కారణంగా ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.
విమానాశ్రయానికి సమీపంలో ఉన్న ఒక కమ్యూనిటీ హాల్ సమీపంలోని బహిరంగ ప్రదేశంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. డబ్బు లావాదేవీకి సంబంధించిన వివాదం కారణంగానే ఈ దాడి జరిగి ఉండవచ్చని అనుమానిస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై సమాచారం అందిన వెంటనే, ఎయిర్పోర్ట్ పోలీసులు ఫిర్యాదును నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
అలాగే, ఈ ఘటనపై బుధవారం ఎయిర్పోర్ట్ పోలీస్ స్టేషన్లో బీఎన్ఎస్ సెక్షన్లు 115(2), 118(1), 324(5), 352, 54 కింద ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. ఆ తర్వాత విచారణ జరిపి చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకున్నారు. కొన్ని గంటల వ్యవధిలోనే ఈ కేసులో ఇద్దరు నిందితులను అరెస్టు చేశారు. తదుపరి విచారణ కొనసాగుతోంది.
A youth was allegedly assaulted in public near a community hall in the Sardarnagar area of Ahmedabad.— Hate Detector ???? (@HateDetectors) August 13, 2026
A video of the incident has also surfaced.
The assault is suspected to have stemmed from a dispute over a money transaction.
Following information about the incident, the… pic.twitter.com/J0IURfecDO