ఎపుడైనా.. ఎక్కడైనా.. ఆధార్లో మొబైల్ నంబర్ అప్డేట్...
భారత విశిష్ట గుర్తింపు ప్రాధికార సంస్థ (యూఐడీఏఐ) కొత్త సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఆధార్ కార్డులో మొబైల్ నంబరును ఎపుడైనా, ఎక్కడి నుంచైనా అప్డేట్ చేసుకునే సౌకర్యం కల్పించింది. ఉడాయ్ డే సందర్భంగా తీసుకొచ్చిన ఈ కొత్త సౌకర్యం జనవరి 28వ తేదీ నుంచి అందుబాటులోకి రానున్నట్టు ఉడాయ్ తెలిపింది. దీని ద్వారా ఆధార్ సేవలు మరింత సరళం కానున్నాయని తెలిపింది.
బ్యాంకింగ్ సేవలు, సబ్సీడీలు, వివిధ ఆన్లైన్ ప్రభుత్వ సేవల కోసం ఆధార్కు మొబైల్ నంబర్ అనుసంధానించి ఉడటం తప్పనిసరి. దీన్ని అప్డేట్ చేసుకునేందుకు ఆధార్ కేంద్రాలకు వెళ్లిన వినియోగదారులు, గంటలకొద్ది క్యూలైన్లలోనే నిల్చొని ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. ఈ కొత్త సౌలభ్యంతో వాటికి చెక్ పెట్టాలని ఉడాయ్ భావిస్తోంది. దీంతో ఆధార్ వినియోగదారులు తమ మొబైల్ నంబరును ఎపుడైనా, ఎక్కడ నుంచైనా అప్డేట్ చేసుకోగలరు. వృద్ధులు, దివ్యాంగులు, మారుమూల ప్రాంతాల్లోని వారికి ఇది ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉండనుంది.