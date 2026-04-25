కేజ్రీవాల్ విధానాల వల్లే బీజేపీలో చేరాం : రాఘవ్ చద్దా
ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ కన్వీనర్ అరవింద్ కేజ్రీవాల్ అనుసరిస్తున్న విధానాల వల్లే తాము భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరాల్సివచ్చిందని రాజ్యసభ సభ్యుడు రాఘవ్ చద్దా అభిప్రాయపడ్డారు. ఆయనతో పాటు మరో ఆరుగురు రాజ్యసభ సభ్యులు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ నుంచి బీజేపీలో చేరారు. వీరిపై ఆప్ తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పిస్తోంది. వీటిపై రాఘవ్ చద్దా స్పందించారు. తనతోపాటు మరో ఆరుగురు ఎంపీలు భయంతో పార్టీని వీడలేదని, కేజ్రీవాల్ విధానాల కారణంగానే ఈ నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చిందన్నారు. దేశం కోసం కాకుండా వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసం ఆప్ పనిచేస్తోందని రాఘవ్ ఆరోపించారు. తాను వారి నేరాల్లో భాగం కావాలని అనుకోవడం లేదని, సరైన పార్టీలో ఉన్న భావన తనలో లేదన్నారు.
తాజా పరిణామాలపై మీడియాతో మాట్లాడిన ఆయన.. ప్రస్తుతం ఆ పార్టీ సరైన మార్గంలో వెళ్లడం లేదని ఆరోపించారు. 'అహర్నిశలు కష్టపడిన కార్యకర్తలు, నేతలు పార్టీని వీడారు. మరికొందరు విడిచిపెట్టే ప్రక్రియలో ఉన్నారు. అందులో ఉండటానికీ ఎవరూ ఇష్టపడటం లేదు. భయం వల్ల పార్టీని వీడలేదు. నిరాశ, నిస్పృహ, అసహ్యం వల్లే బయటకు వచ్చాం. శీష్ మహల్ (అద్దాల మేడ) కారణంగా ఆమ్ ఆద్మీ ప్రతిష్ఠ దెబ్బతింది. ఢిల్లీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓటమికి ప్రధాన కారణం అదే. ఎన్నికలు జరిగి ఏడాది లోపే శీష్ మహల్ పార్ట్ 2 వచ్చేసింది' అని రాఘవ్ చడ్ఢా విమర్శించారు. అవినీతిపరులు, రాజీపడిన వారి చేతుల్లోకి ఆ పార్టీ వెళ్లిపోయిందని ఇటీవల బయటకు వచ్చిన ఎంపీలందరూ భావిస్తున్నట్లు చెప్పారు.