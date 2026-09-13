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  4. Abhijeet Dipke 'Resigns As Madhya Pradesh CM' After Balaghat Row; Here's Why
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్

మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నా : అభిజీత్ దీప్కే

Abhijeet Dipke
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sun, 13 Sep 2026 (18:06 IST)
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రాష్ట్రంలో సంభవించిన పిల్లల మరణాలకు నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నట్టు కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కే వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు. మధ్యప్రదేశ్‌లోని బాలాఘాట్‌ జిల్లాలో శనివారం గిరిజన కుటుంబాలను పరామర్శించేందుకు వెళ్లిన దీప్కేకు స్థానిక ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్ల నుంచి అవహేళనలు ఎదురయ్యాయి. 
 
వీటిపై దీప్కే స్పందిస్తూ, కొందరు వ్యక్తులు తనను ముఖ్యమంత్రిగా భావించి, విమర్శించారని అన్నారు. అందుకుగానూ పిల్లల మరణాలకు నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ.. మధ్యప్రదేశ్‌ సీఎంగా రాజీనామా చేస్తున్నా అంటూ సోషల్‌ మీడియాలో పోస్ట్‌లో పేర్కొన్నారు.
 
'నేను తక్షణమే మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నా. రాష్ట్ర ప్రజలకు సేవ చేసే అవకాశం కల్పించినందుకు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీజీకి ధన్యవాదాలు. అయితే, ఆ బాధ్యతను నిర్వర్తించడంలో నేను పూర్తిగా విఫలమయ్యాను. బాలాఘాట్‌లో 30మందికి పైగా గిరిజన పిల్లల మరణాల తర్వాత, ఈ పదవిలో కొనసాగడానికి నా అంతరాత్మ అంగీకరించట్లేదు అని వ్యంగ్యంగా వ్యాఖ్యానించారు. 
 
'బాధిత కుటుంబాలకు రూ.2 లక్షల నష్టపరిహారం ఇస్తామని మొదట ప్రకటించాం. పిల్లల మరణాలను ప్రశ్నిస్తూ.. గిరిజన వర్గాలు నిరసన చేపట్టడంతో ఆ పరిహారాన్ని రూ.4 లక్షలకు పెంచాం. అదే చనిపోయిన పిల్లలు ఎమ్మెల్యేల పిల్లలై ఉంటే ఇంతే మొత్తాన్ని చెల్లించేవారిమా? చిన్నారుల మరణానికి కారణమైన వైద్యాధికారులపై చర్యలు తీసుకోవడంలోనూ ప్రభుత్వం విఫలమైంది. బాలాఘాట్ గిరిజనులకే కాకుండా రాష్ట్రంలోని గిరిజనులందరికీ నేను అన్యాయం చేశాను. అందువల్లే ఈ పదవిలో కొనసాగే నైతిక హక్కు నాకు ఉందని భావించట్లేదు' అని దీప్కే సోషల్‌ మీడియా పోస్టులో పేర్కొన్నారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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