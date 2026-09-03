అభినందన్ వర్ధమాన్ ముందుగానే రిటైర్మెంట్?
భారత వాయుసేనకు చెందిన ఫైటర్ పైలట్ అభినందన్ వర్ధమాన్ తన సర్వీస్ నుంచి ముందుగానే పదవీ విరమణ చేయనున్నారు. ఆ తర్వాత ఆయన కొత్త కెరీర్ను ఎంచుకోనున్నారు. అంటే.. ఫైటర్ పైలెట్గా రిటైర్ అయిన తర్వాత ఆయన కమర్షియల్ పైలెట్గా పని చేయాలని భావిస్తున్నారు. ఈ మేరకు జాతీయ మీడియాలో కథనాలు వస్తున్నాయి.
'గత 22 ఏళ్లుగా వాయుసేనలో వివిధ హోదాల్లో విధులు నిర్వర్తించిన వర్ధమాన్... గోవా కేంద్రంగా నడుస్తున్న ఫ్లై91లో పైలట్గా చేరారు. ఈ కొత్త ఉద్యోగంలో ఆయన ఆగస్టులోనే చేరినట్లు తెలుస్తోంది. కాగా.. 2019 ఫిబ్రవరి 14న జరిగిన పుల్వామా ఘటన తర్వాత భారత సైన్యం నిర్వహించిన బాలాకోట్ వైమానిక దాడి సమయంలో అభినందన్ వర్ధమాన్ పేరు దేశవ్యాప్తంగా వినిపించింది. బాలాకోట్ దాడి జరిగిన మరుసటిరోజు ఫిబ్రవరి 27న పాక్ వైమానిక దళానికి చెందిన ఎఫ్-16 విమానం భారత్పైకి దూసుకురాగా.. నాటి వింగ్ కమాండర్ అభినందన్ మిగ్-21 ఫైటర్ జెట్తో దానిని నేలకూల్చారు.
అదేసమయంలో వర్ధమాన్ విమానం కూడా కూలిపోవడంతో పారాచూట్ సాయంతో కిందకు దూకగా ఆయన పాక్ భూభాగంలో పడిపోయారు. దీంతో ఆయన్ను పాక్ జవాన్లు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆ సమయంలో అభినందన్ను తిరిగి అప్పగించాలని భారత్ నుంచే కాకుండా అంతర్జాతీయస్థాయిలో పాక్పై తీవ్ర ఒత్తిడి వచ్చింది. దీంతో దాయాది సైన్యం ఆయనను వాఘా సరిహద్దు వద్ద భారత్కు అప్పగించింది. తర్వాత మళ్లీ విధుల్లోకి వచ్చిన వర్ధమాన్.. గ్రూప్ కెప్టెన్ స్థాయికి ఎదిగారు. 2021లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆయనను 'వీర్ చక్ర' పురస్కారంతో సత్కరించింది.