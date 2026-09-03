  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
  4. Abhinandan Varthaman, who shot down Pakistani F-16, quits IAF to join FLY91. Here’s how fighter pilots become commercial pilots
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Thursday, 3 September 2026 (13:02 IST)

అభినందన్ వర్ధమాన్ ముందుగానే రిటైర్మెంట్?

Abhinandan Varthaman
Written By: ఠాగూర్
Updated: Thu, 3 Sep 2026 (13:02 IST)
google-news
భారత వాయుసేనకు చెందిన ఫైటర్ పైలట్ అభినందన్‌ వర్ధమాన్‌ తన సర్వీస్ నుంచి ముందుగానే పదవీ విరమణ చేయనున్నారు. ఆ తర్వాత ఆయన కొత్త కెరీర్‌ను ఎంచుకోనున్నారు. అంటే.. ఫైటర్ పైలెట్‌గా రిటైర్ అయిన తర్వాత ఆయన కమర్షియల్ పైలెట్‌గా పని చేయాలని భావిస్తున్నారు. ఈ మేరకు జాతీయ మీడియాలో కథనాలు వస్తున్నాయి. 
 
'గత 22 ఏళ్లుగా వాయుసేనలో వివిధ హోదాల్లో విధులు నిర్వర్తించిన వర్ధమాన్‌... గోవా కేంద్రంగా నడుస్తున్న ఫ్లై91లో పైలట్‌గా చేరారు. ఈ కొత్త ఉద్యోగంలో ఆయన ఆగస్టులోనే చేరినట్లు తెలుస్తోంది. కాగా.. 2019 ఫిబ్రవరి 14న జరిగిన పుల్వామా ఘటన తర్వాత భారత సైన్యం నిర్వహించిన బాలాకోట్‌ వైమానిక దాడి సమయంలో అభినందన్ వర్ధమాన్‌ పేరు దేశవ్యాప్తంగా వినిపించింది. బాలాకోట్‌ దాడి జరిగిన మరుసటిరోజు ఫిబ్రవరి 27న పాక్‌ వైమానిక దళానికి చెందిన ఎఫ్‌-16 విమానం భారత్‌పైకి దూసుకురాగా.. నాటి వింగ్ కమాండర్ అభినందన్‌ మిగ్‌-21 ఫైటర్‌ జెట్‌తో దానిని నేలకూల్చారు. 
 
అదేసమయంలో వర్ధమాన్‌ విమానం కూడా కూలిపోవడంతో పారాచూట్‌ సాయంతో కిందకు దూకగా ఆయన పాక్‌ భూభాగంలో పడిపోయారు. దీంతో ఆయన్ను పాక్‌ జవాన్లు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆ సమయంలో అభినందన్‌ను తిరిగి అప్పగించాలని భారత్‌ నుంచే కాకుండా అంతర్జాతీయస్థాయిలో పాక్‌పై తీవ్ర ఒత్తిడి వచ్చింది. దీంతో దాయాది సైన్యం ఆయనను వాఘా సరిహద్దు వద్ద భారత్‌కు అప్పగించింది. తర్వాత మళ్లీ విధుల్లోకి వచ్చిన వర్ధమాన్‌.. గ్రూప్‌ కెప్టెన్‌ స్థాయికి ఎదిగారు. 2021లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆయనను 'వీర్‌ చక్ర' పురస్కారంతో సత్కరించింది. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
తెలుగుదేశం, జనసేన, బీజేపీ కలిసి ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తాయి.. జగన్‌తో చర్చలకు సిద్ధం.. లోకేష్

పవన్ కళ్యాణ్ గారి జన్మదిన వేడుకలకు హాజరైన సాయి దుర్గా తేజ్

పవన్ కళ్యాణ్ గారి జన్మదిన వేడుకలకు హాజరైన సాయి దుర్గా తేజ్జనసేన పార్టీ అధినేత, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గారి జన్మదిన వేడుకలు హైదరాబాద్‌లోని కూకట్‌పల్లిలో ఘనంగా జరిగాయి. ఈ వేడుకల్లో భాగంగా కూకట్‌పల్లిలోని గోపాల్ నగర్‌లో నిర్వహించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి ప్రముఖ హీరో సాయి దుర్గా తేజ్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన వేడుకల్లో పాల్గొని, అక్కడికి వచ్చిన చిన్నారులతో ముచ్చటించారు.

రాణి పద్మావతి పిరికిపందనా? నటి స్వర భాస్కర్‌పై బీజేపీ - కర్ణిసేన పైర్

రాణి పద్మావతి పిరికిపందనా? నటి స్వర భాస్కర్‌పై బీజేపీ - కర్ణిసేన పైర్రాణి పద్మావతిని పిరికిపందగా అభివర్ణించిన బాలీవుడ్ నటి స్వర భాస్కర్‌ చిక్కుల్లో పడ్డారు. ఆమెపై బీజేపీ, కర్ణిసేన నేతలు తీవ్ర ఆగ్రహావేశాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గత 2018లో విడుదలైన 'పద్మావత్' చిత్రంలోని 'జోహార్' (సామూహిక ఆత్మాహుతి) ఘట్టాన్ని విమర్శిస్తూ ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలపై బీజేపీ, కర్ణిసేన వంటి సంస్థలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన విషయం తెల్సిందే. మహిళల ఆత్మగౌరవాన్ని దెబ్బతీసేలా ఆమె మాట్లాడారంటూ విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

దర్శకుడు సాయి రాజేష్ ఆవిష్కరించిన డియర్ హార్ట్ మోషన్ పోస్టర్

దర్శకుడు సాయి రాజేష్ ఆవిష్కరించిన డియర్ హార్ట్ మోషన్ పోస్టర్వారాహి ఆర్ట్స్ బ్యానర్ మీద బొబ్బాస్ సమర్పణలో రావి సౌజన్య నిర్మాణంలో లక్ష్మణ్ టేకుమూడి , రాధికా జోషి , సుప్రియా చవాన్ ప్రధాన పాత్రలుగా జీడీ నరసింహా తెరకెక్కిస్తున్న చిత్రం ‘డియర్ హార్ట్’. ఈ సినిమాలో సురేష్ గురు, పృధ్వీ రాజ్, సత్య ప్రకాష్, జబర్దస్త్ నూకరాజు, జగదీశ్వరి తదితరులు ముఖ్య పాత్రలను పోషించారు. తాజాగా ఈ సినిమాకి సంబంధించిన మోస్టర్ పోస్టర్‌ను సాయి రాజేష్ రిలీజ్ చేశారు.

రూ.200 కోట్ల క్లబ్‌లో రవితేజ 'ఇరుముడి' చిత్రం

రూ.200 కోట్ల క్లబ్‌లో రవితేజ 'ఇరుముడి' చిత్రంమాస్ మహరాజ్ రవితేజ హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం 'ఇరుముడి'. శివ నిర్వాణ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మించింది. ఈ చిత్రం విడుదలైన తొలి రోజు నుంచే హిట్ టాక్‌ను సొంతం చేసుకుంది. ఫలితంగా ఈ చిత్రం రూ.200 కోట్ల వసూళ్లను రాబట్టినట్టు చిత్ర బృందం అధికారికంగా ప్రకటించింది.

ఆది సాయికుమార్ క్లాప్ తో ప్రారంభమైన ఇ.ఎం.ఐ. చిత్రం

ఆది సాయికుమార్ క్లాప్ తో ప్రారంభమైన ఇ.ఎం.ఐ. చిత్రంది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో చిత్రంతో సక్సెస్ అందుకున్న 7 పి.ఎం. ప్రొడక్షన్స్ సంస్థ మరో కొత్త చిత్రానికి శ్రీకారం చుట్టింది. ఇ.ఎం.ఐ టైటిల్ తో న్యూ టాలెంట్ ను ఎంకరేజ్ చేస్తూ నూతన నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణులతో ఓ కంప్లీట్ ఎంటర్ టైనర్ ను నిర్మిస్తోంది. ఈ చిత్రానికి నిఖిల్ కువ్వరపు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.