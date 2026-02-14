పంచాయతీ జూనియర్ అసిస్టెంట్, ఆస్తులు రూ. 75 లక్షల నగదు, 42 ఎకరాల భూమి, కిలో బంగారం
ఆ పంచాయతీ జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఆస్తులను చూసిన ఏసీబీ అధికారుల కళ్లు గిర్రున తిరుగుతున్నాయి. దానికి కారణం... పంచాయతీ జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగిగా పనిచేస్తున్న ఆ చిరుద్యోగి కోట్లలో ఆస్తులు వెలుగుచూడటమే. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి.
రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలోని ఉదత్ గ్రామ పంచాయతీ జూనియర్ అసిస్టెంటుగా పనిచేస్తున్నాడు శుభకరణ్ పరిహార్. ఇతడు ఉద్యోగం చేస్తున్నాడని చెప్పేకంటే వసూళ్లరాజాగానూ, భూబకాసురుడిగా పేరుగాంచాడు. ఏ పని చేసిపెట్టాలన్నా జలగ కంటే హీనంగా ప్రజల వద్ద డబ్బులను వసూలు చేస్తూ పీక్కుతింటున్నాడు. దీనితో అతడిని భరించలేని బాధితులు ఏసీబీని ఆశ్రయించారు. అంతే... ఏసీబీ అధికారులు అతడి నివాసాలపై దాడులు చేసారు.
ఈ దాడుల్లో విస్తుగొలిపే విషయాలు బైటకు వచ్చాయి. ఇతడి వద్ద ఏకంగా రూ. 75 లక్షల నగదు బైటపడింది. అంతేకాదు లెక్కతేలకుండా వున్న కిలో బంగారంతో పాటు 42 ఎకరాల భూమి, 3 లగ్జరీ ఇళ్లు వున్నట్లు గుర్తించారు. అతడు ఉద్యోగం చేరిన తర్వాత కూడబెట్టిన ఆస్తులు ఏకంగా 938 శాతం పెరిగినట్లు అధికారులు గుర్తించారు.