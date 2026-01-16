మహా ఎన్నికల్లో గెలుపొందిన గౌరీ లంకేశ్ హత్య కేసు నిందితుడు
మహారాష్ట్ర మున్సిపల్ కార్పొరేషన్కు జరిగిన ఎన్నికల్లో గౌరీ లంకేశ్ హత్య కేసులోని నిందితుడు విజయం సాధించాడు. జాల్నా కార్పొరేషన్లో ఓ వార్డు నుంచి స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేసిన శ్రీకాంత్ పాంగార్కర్ గెలుపొందాడు. గతంలో సంచలనం సృష్టించిన ప్రముఖ జర్నలిస్ట్ గౌరీ లంకేశ్ హత్య కేసులో శ్రీకాంత్ పాంగార్కర్ ప్రధాన నిందితుడుగా ఉన్న విషయం తెల్సిందే.
ఈ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో జాల్నాలో 13వ వార్డు నుంచి శ్రీకాంత్ పోటీ చేశాడు. భాజపాతోపాటు ఇతర పార్టీల అభ్యర్థులు పోటీలో ఉండగా.. ఏక్నాథ్ శిందే నేతృత్వంలోని శివసేన మాత్రం అభ్యర్థిని నిలబెట్టలేదు. గత యేడాది అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు పాంగార్కర్ శివసేనలో చేరాడు.
అయితే, దీనిపై తీవ్ర అభ్యంతరాలు వ్యక్తం కావడంతో ఆయన అభ్యర్థిత్వాన్ని శిండే నిలిపివేశారు. అంతకుముందు శివసేన తరపున 2001-2006లో జాల్నా మున్సిపల్ కౌన్సిల్ సభ్యుడిగా ఉన్న పాంగార్కర్.. 2011లో టికెట్ నిరాకరించడంతో హిందూ జనజాగృతి సమితిలో చేరాడు.
జర్నలిస్టు గౌరీ లంకేశ్ను 2017 సెప్టెంబరులో బెంగళూరులోని ఆమె నివాసంలో దుండగులు కాల్చి చంపిన విషయం తెలిసిందే. ఈ కేసులో అరెస్టు అయిన పాంగార్కర్కు.. 2024లో కర్ణాటక హైకోర్టు బెయిల్ మంజూరుచేసింది.