  4. Accused in Rape Case Given Grand Welcome with Flowers Outside Jail; Public Outraged
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Wednesday, 20 May 2026 (16:27 IST)

అత్యాచారం కేసులో నిందితుడికి జైలు వద్ద పూలతో ఘన స్వాగతం, ప్రజలు ఆగ్రహం

Crime
Publish: Wed, 20 May 2026 (16:27 IST) Updated: Wed, 20 May 2026 (16:30 IST)
ఓ యువతిపై అత్యాచారం చేసిన కేసులో గత 9 నెలలుగా జైలులో వున్న ఓ నిందితుడు బెయిలుపై విడుదలయ్యాడు. ఆ నిందితుడు జైలు గేటు దాటి అడుగు బైట పెట్టగానే అతడి మద్దతుదారులు అతడికి పూలతో స్వాగతం పలికారు. మెడలో పూల మాలలు వేసి పెద్దపెట్టున ఊరేగించిన సంఘటన తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.
 
పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. ఘజియాబాద్‌లో హిందూ యువ వాహిని మాజీ సభ్యుడు సుశీల్ ప్రజాపతి గత 9 నెలల క్రితం ఓ న్యాయ విద్యార్థినికి పేరుమోసిన న్యాయవాదిని పరిచయం చేస్తానంటూ తన ఫ్లాటుకి తీసుకెళ్లి ఆమెపై అత్యాచారం చేసాడు. బాధితురాలు తనపై సుశీల్ ప్రజాపతి చేసిన అఘాయిత్యాన్ని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది.
 
కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు అతడిని అరెస్ట్ చేసి జైలుకి తరలించారు. ఐతే అతడి ఈ నెల 17న బెయిల్ లభించింది. దాంతో జైలు నుంచి బైటకు వచ్చిన అతడిని అతడి మద్దతుదారులు జైలు ఆవరణలోనే పూలమాలలతో సత్కరిస్తూ నినాదాలు చేయడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. అత్యాచారానికి పాల్పడిన వ్యక్తికి ఇలా సత్కారాలు చేయడమా అంటూ వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు.
Manchu Manoj: వడ్డీ కాసుల వాడ గా రాబోతున్న మంచు మనోజ్ఏటీవీ సమర్పణలో ఏకే ఎంటర్‌టైన్మెంట్స్ బ్యానర్ పై 'వడ్డీ కాసుల వాడ' సినిమాను ప్రకటించారు. మనోజ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా విడుదలైన 'వడ్డీ కాసుల వాడ' టైటిల్ కాన్సెప్ట్ వీడియో సోషల్ మీడియాలో దూసుకెళ్తుంది.

Chiru: స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంకర్ ఎం. రుషికి అభినందనగా ల్యాప్‌టాప్ బహుకరించిన చిరంజీవితన ఉదారత, సేవా కార్యక్రమాలతో స్ఫూర్తిగా నిలిచే మెగాస్టార్ చిరంజీవి మరోసారి తన గొప్ప మనసును చాటుకున్నారు. తెలంగాణ ఈఏపీసెట్ 2026లో స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ సాధించి చరిత్ర సృష్టించిన హైదరాబాద్ రెజోనెన్స్ జూనియర్ కాలేజీల విద్యార్థిని ఎం. రుషిని ప్రత్యేకంగా అభినందించారు.

ఇండస్ట్రీలో చెడు వాతావరణం కనిపించలేదు : పురుష: చిత్ర నిర్మాత కోటేశ్వరరావుకళ్యాణ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ మీద బత్తుల సరస్వతి సమర్పణలో బత్తుల కోటేశ్వరరావు నిర్మించిన చిత్రం 'పురుష:'. ఈ మూవీతో పవన్ కళ్యాణ్‌ బత్తుల హీరోగా పరిచయం కాబోతోన్నారు.

Sunny Leone: సన్నీ లియోన్ హోస్ట్‌గా ఎమ్‌టీవీ స్ప్లిట్స్‌విల్లా X6 రియాలిటీ షోహైదరాబాద్: భారతదేశంలోనే అత్యంత ఆదరణ పొందిన బిగ్గెస్ట్ యూత్ డేటింగ్ రియాలిటీ షో 'ఎమ్‌టీవీ స్ప్లిట్స్‌విల్లా'(MTV Splitsvilla) సరికొత్త ట్విస్టులతో, మరింత బోల్డ్‌గా మరియు స్పైసీగా మన ముందుకువచ్చేసింది.

Nikhil: హీ-మ్యాన్ అండ్ ది మాస్టర్స్ ఆఫ్ ది యూనివర్స్ తెలుగు ట్రైలర్‌ కు నిఖిల్ సిద్ధార్థ వాయిస్హాలీవుడ్‌లో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన చిత్రం 'హీ-మ్యాన్ అండ్ ది మాస్టర్స్ ఆఫ్ ది యూనివర్' ఇప్పుడు ఇండియన్ ఆడియన్స్‌ను అలరించేందుకు సిద్ధమవుతోంది.