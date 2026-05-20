అత్యాచారం కేసులో నిందితుడికి జైలు వద్ద పూలతో ఘన స్వాగతం, ప్రజలు ఆగ్రహం
ఓ యువతిపై అత్యాచారం చేసిన కేసులో గత 9 నెలలుగా జైలులో వున్న ఓ నిందితుడు బెయిలుపై విడుదలయ్యాడు. ఆ నిందితుడు జైలు గేటు దాటి అడుగు బైట పెట్టగానే అతడి మద్దతుదారులు అతడికి పూలతో స్వాగతం పలికారు. మెడలో పూల మాలలు వేసి పెద్దపెట్టున ఊరేగించిన సంఘటన తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.
పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. ఘజియాబాద్లో హిందూ యువ వాహిని మాజీ సభ్యుడు సుశీల్ ప్రజాపతి గత 9 నెలల క్రితం ఓ న్యాయ విద్యార్థినికి పేరుమోసిన న్యాయవాదిని పరిచయం చేస్తానంటూ తన ఫ్లాటుకి తీసుకెళ్లి ఆమెపై అత్యాచారం చేసాడు. బాధితురాలు తనపై సుశీల్ ప్రజాపతి చేసిన అఘాయిత్యాన్ని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది.
కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు అతడిని అరెస్ట్ చేసి జైలుకి తరలించారు. ఐతే అతడి ఈ నెల 17న బెయిల్ లభించింది. దాంతో జైలు నుంచి బైటకు వచ్చిన అతడిని అతడి మద్దతుదారులు జైలు ఆవరణలోనే పూలమాలలతో సత్కరిస్తూ నినాదాలు చేయడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. అత్యాచారానికి పాల్పడిన వ్యక్తికి ఇలా సత్కారాలు చేయడమా అంటూ వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు.
