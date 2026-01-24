నటుడు కేఆర్కేను అరెస్ట్ చేసిన ముంబై పోలీసులు- తుపాకీ స్వాధీనం
కేఆర్కేగా సుపరిచితుడైన నటుడు కమల్ రషీద్ ఖాన్ను ముంబై పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. నగరంలోని ఓషివారా ప్రాంతంలో జరిగిన రెండు రౌండ్ల కాల్పుల ఘటనకు సంబంధించి అతడిని ప్రధాన నిందితుడిగా గుర్తించినట్లు అధికారులు శనివారం తెలిపారు.
ఈ విషయమై విచారణ నిమిత్తం కేఆర్కేను శుక్రవారం సాయంత్రం ఆలస్యంగా పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని ఓషివారా పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించారు. పోలీసుల ప్రకారం, విచారణలో ఆ నటుడు కాల్పుల ఘటనలో తన ప్రమేయాన్ని అంగీకరించాడు.
తన లైసెన్స్ పొందిన తుపాకీతోనే కాల్పులు జరిపినట్లు వెల్లడించాడు. ఆయుధాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నామని, తదుపరి చట్టపరమైన చర్యల కోసం అవసరమైన పత్రాల ప్రక్రియ ప్రస్తుతం జరుగుతోందని అధికారులు ధృవీకరించారు.
జనవరి 18న అంధేరిలోని ఓషివారాలో ఉన్న ఒక నివాస భవనంపైకి రెండు రౌండ్ల కాల్పులు జరిపినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి.దర్యాప్తు సమయంలో, అధికారులు నలంద సొసైటీ నుండి రెండు బుల్లెట్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఒకటి భవనం రెండవ అంతస్తు నుండి, మరొకటి నాల్గవ అంతస్తు నుండి లభించాయి.
అధికారుల ప్రకారం, ఆ ఫ్లాట్లలో ఒకటి కేఆర్కేకి చెందినది కాగా, మరొకటి ఒక మోడల్ నివసిస్తున్నట్లు తెలిసింది.ఈ కాల్పుల ఘటనపై దర్యాప్తు చేయడానికి, సంజయ్ చవాన్ నేతృత్వంలో ఓషివారా పోలీస్ స్టేషన్కు చెందిన సుమారు 18 మంది సిబ్బందితో కూడిన ఒక దర్యాప్తు బృందాన్ని, క్రైమ్ బ్రాంచ్కు చెందిన పలు బృందాలతో పాటు ఏర్పాటు చేశారు.
మొదట్లో, ఆ ప్రాంతంలోని సీసీటీవీ ఫుటేజీ నుండి ఎలాంటి నేరారోపణ సాక్ష్యాలు లభించకపోవడంతో దర్యాప్తు అధికారులకు ఎలాంటి ఆధారాలు దొరకలేదు.అయితే, ఫోరెన్సిక్ బృందం సహాయంతో, ఆ బుల్లెట్లను కమల్ ఆర్ ఖాన్ బంగ్లా నుండి కాల్చి ఉంటారని పోలీసులు తర్వాత సూచించారు.