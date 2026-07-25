ప్రధాని ముఖంలో భయం క్లియర్గా కనిపిస్తోంది.. బొద్దింకలకు ధన్యవాదాలు.. ప్రకాష్ రాజ్
వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలతో వార్తల్లో నిలిచే సినీ విలక్షణ నటుడు ప్రకాష్ రాజ్.. ప్రస్తుతం నీట్ అవకతకలపై జరుగుతున్న నిరసనకు మద్దతిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా ప్రధానిపై ప్రకాష్ రాజ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కళ్లల్లో తనకు స్పష్టమైన భయం కనిపిస్తోందని ప్రకాశ్ రాజ్ అన్నారు. యువత నుంచి వస్తున్న వ్యతిరేకతను చూసి ప్రభుత్వం బెంబేలెత్తిపోయిందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
Modi Prakash Raj
ప్రధాని మోదీ విడుదల చేసిన ఈ వీడియోను తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో రీపోస్ట్ చేసిన ప్రకాశ్ రాజ్.. ప్రభుత్వంపై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. విద్యార్థులు, యువత చేపట్టిన నిరసన దీక్షల వల్లే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎంతో కొంత దిగివచ్చి చర్యలకు ఉపక్రమించిందని ఆయన కొనియాడారు.
ప్రభుత్వ ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలపై నిరసన గళం వినిపిస్తున్న దేశ యువతకు, జంతర్ మంతర్ వద్ద నిరసనలు చేపడుతున్న కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) కార్యకర్తలకు ఆయన ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలిపారు.