అలాంటి యూట్యూబర్లపై నిషేధం విధించండి : సీఎం విజయ్కు విశాల్ వినతి
సినీ నటుల గురించి యూట్యూబ్ వేదికగా అసభ్యంగా మాట్లాడుతూ, వీడియోలు పోస్ట్ చేస్తున్న యూట్యూబర్లపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవడంతో పాటు వారిని నిషేధించాలని తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్కు హీరో విశాల్ విజ్ఞప్తి చేశారు. గత కొన్నిరోజులుగా తమిళనాడు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో విజయ్, త్రిష, ఉదయనిధి అంశం చర్చనీయాంశంగా మారిన విషయం తెల్సిందే. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా విశాల్ చేసిన వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
చెన్నైలో జరిగిన ఓ ఈవెంట్లో విశాల్ పాల్గొని మాట్లాడుతూ, 'నా స్నేహితుడు ఉదయనిధి ఏదో అన్నాడు.. అరెస్టు అయ్యాడు. ఇండస్ట్రీలో ఉన్న సీనియర్ నటీనటుల గురించి ఆ విధంగా మాట్లాడేవారు చాలా మంది ఉన్నారు. మరి ఆ యూట్యూబర్ల సంగతేంటి?.. మొహం కనిపించకుండా అలా మాట్లాడేవాళ్లను.. తెర ముందుకు వచ్చి ఇదే విషయం చెప్పమని అడగండి. వాళ్లు చెప్పరు. ఎందుకంటే దానికి వాళ్లకు డబ్బులు రావు. విజయ్కు నేను ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఇండస్ట్రీకి చెందిన వారి గురించి యూట్యూబ్లో చాలా మంది నీచంగా మాట్లాడుతున్నారు. వాళ్లందరికి కూడా శిక్షపడేలా చేయాలని కోరుతున్నా' అని విశాల్ తెలిపారు.
ఆ తర్వాత విపక్ష నేత ఉదయనిధి గురించి మాట్లాడుతూ, 'మా స్నేహం ఎప్పుడూ కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. ఒకవేళ నేను రాజకీయాల్లోకి వచ్చినా.. మా ఇద్దరికీ మధ్య ఎలాంటి విభేదాలు రావు. తీవ్రమైన దూషణలు ఉండవు. ఈ విషయాన్ని నేను ఈరోజు బహిరంగంగా అంగీకరిస్తున్నాను. గతంలో ఒక సినిమా విషయంలో నేను అనుభవించిన బాధ వల్ల అతడి నిర్మాణ సంస్థ గురించి కోపంగా మాట్లాడాను. కానీ, అతడు చాలా మంచి వ్యక్తి' అని విశాల్ చెప్పుకొచ్చారు.