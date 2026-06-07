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పీవీ కుమారుడితో సుకన్యకు అక్రమ సంబంధం.. వీరప్పన్ ఇంటర్వ్యూ.. సన్టీవీకి షాకిచ్చిన కోర్టు
దివంగత మాజీ ప్రధాని పీవీ నరసింహా రావు తనయుడుతో నటి సుకన్యకు వివాహేతర సంబంధం ఉందంటూ గంధపు చెక్కల స్మగ్లర్ వీరప్పన్ జీవించివున్న సమయంలో నక్కీరన్ గోపాల్కు ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో పేర్కొన్నారు. ఈ ఇంటర్వ్యూను యధాతథంగా సన్ టీవీ ప్రచారం చేసింది. ఈ ఇంటర్వ్యూలోని అనేక అంశాలు తన పరువు ప్రతిష్టలకు భంగం కలిగించేలా ఉన్నాయని సుకన్య పేర్కొంటూ పరువునష్టం దావా వేశారు. ఈ కేసులో గతంలో కింది కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును ఇపుడు మద్రాస్ హైకోర్టు సైతం సమర్థిస్తూ, నటి సుకన్యకు సన్ టీవీ రూ.10 లక్షల పరిహారం చెల్లించాలని ఆదేశించింది.
గత 1996 ఏప్రిల్ 17వ తేదీన సన్ టీవీలో నేరుక్కు నేర్ అనే కార్యక్రమం ప్రసారమైంది. తమిళ పత్రిక నక్కీరన్ ఎడిటర్ నక్కీరన్ గోపాల్.. వీరప్పన్ను ఇంటర్వ్యూచేశారు. ఈ సందర్భంగా వీరప్పన్ మాట్లాడుతూ, నటి సుకన్యకు మాజీ ప్రధాని వీపీ నరసింహ రావు కుమారుడితో అక్రమ సంబంధం ఉందని నిరాధార ఆరోపణలు చేశారు. 1996 లోక్సభ ఎన్నికల ప్రచారంలో సుకన్యకు సంబంధించిన కొన్ని వీడియోలను ఉపయోగించుకున్నారని కూడా పేర్కొన్నారు.
అయితే, వీరప్పన్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు పూర్తిగా అవాస్తమని, ఇవి సమాజంలో తన గౌరవానికి, కీర్తి ప్రతిష్టలకు తీవ్ర భంగం కలిగించాయని సుకన్య కోర్టును ఆశ్రయించారు. పైగా, ఈ ఆరోపణలు తనను మానసికంగా కుంగదీశాయని తెలిపారు. ఈ పిటిషన్పై సుధీర్ఘ విచారణ అనంతరం 2015లో ట్రయల్ కోర్టు సుకన్యకు అనుకూలంగాతీర్పు ఇచ్చి రూ.10 లక్షల నష్టపరిహారం చెల్లించాలని సన్ టీవీని ఆదేశించింది. దీనిపై సన్ టీవీ యాజమాన్యం హైకోర్టును ఆశ్రయించగా, అక్కడ కూడా చుక్కెదురైంది. తాజాగా ఈ అప్పీల్ పిటిషన్పై విచారణ జరిపిన జస్టిస్ కె.కుమరేశ్ బాబు నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం సుకన్యకు అనుకూలంగా తీర్పునిచ్చింది.
నా చెస్ట్, నడుము భాగాలను ఫోకస్ చేసే షాట్స్ వద్దు : జాన్వీ కపూర్
రామ్ చరణ్ హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం 'పెద్ది'. బుచ్చి బాబు సానా దర్శకుడు. జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్. ఏఆర్ రెహ్మాన్ సంగీతం సమకూర్చారు. ఈ నెల 4వ తేదీన ఈ చిత్రం విడుదలై బ్లాక్ బస్టర్ హిట్గా నిలిచింది. ఫలితంగా ఈ చిత్రం విడుదలైన రెండు రోజుల్లోనే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ.150 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసి రికార్డు సృష్టించింది. అయితే, ఈ చిత్రంలో జాన్వీ కపూర్ అచ్చియ్యమ్మ పాత్రను పోషించారు. ఈ పాత్రను అసభ్యకరమైన కోణాల్లో చూపించినట్టు ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. దీనిపై నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు.
Ram 23: రామ్ పోతినేని 23 చిత్రానికి సినిమాటోగ్రాఫర్ గా తిరు ఖరారు
రామ్ పోతినేని తన కెరీర్లో మరో కొత్త ప్రయాణానికి శ్రీకారం చుట్టారు. #RAPO23 చిత్రంతో ఆయన దర్శకుడిగా ఆరంగేట్రం చేస్తున్నారు. రామ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రకటించినప్పటి నుంచే సినీ వర్గాలు, అభిమానుల్లో భారీ ఆసక్తి నెలకొంది. ఇటీవల విడుదలైన ‘వీర’ ఫస్ట్ గ్లింప్స్తో అంచనాలు మరింత పెరిగాయి. ఇప్పుడు ఆ ఉత్సాహాన్ని మరింత పెంచుతూ జాతీయ అవార్డు గ్రహీత, ప్రముఖ సినిమాటోగ్రాఫర్ తిరునావుకరసు (తిరు) ఈ చిత్రానికి డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీగా జాయిన్ అయ్యారు.
రెండు రోజుల్లో పెద్ది ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.181.8 కోట్లు కలెక్షన్స్
రామ్ చరణ్ ‘పెద్ది’ ప్రేక్షకుల నుంచి వస్తున్న యూనానిమస్ పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ తో అద్భుతంగా దూసుకెళ్తోంది. విడుదలైన తొలి రోజు నుంచే అద్భుతమైన రివ్యూలు, బలమైన మౌత్ పబ్లిసిటీని సొంతం చేసుకున్న ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలనం సృష్టిస్తోంది..తొలి రోజు ప్రీమియర్లతో కలిపి ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.135.36 కోట్ల గ్రాస్ వసూలు చేసిన ‘పెద్ది’, రెండో రోజూ అదే జోరును కొనసాగించింది.
బాలన్ - ది బాయ్ ట్రైలర్ రిలీజ్ చేసి అభినందించిన అజయ్ దేవగణ్, సూర్య, నాగచైతన్య, రాజ్ బి శెట్టి
కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్, తెస్పియన్ ఫిలింస్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న సినిమా "బాలన్ - ది బాయ్". ఈ చిత్రానికి "ఆవేశం" ఫేమ్ డైరెక్టర్ జితూ మాధవన్ అందించిన స్క్రిప్ట్ తో "మంజుమ్మెల్ బాయ్స్" చిత్ర దర్శకుడు చిదంబరం దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. వెంకట్ కె నారాయణ, శైలజా దేశాయి ఫెన్ నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ సినిమా జూన్ 19న హిందీతో పాటు మలయాళం, తెలుగు, కన్నడ, తమిళంలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది.
Nag Ashwin: పుష్పక విమానం, మహానటి లా నిజాయితీగా సింగ్ గీతం చిత్రం తీశా : నాగ్ అశ్విన్
లెజెండరీ డైరెక్టర్ సింగీతం శ్రీనివాసరావు ప్రాజెక్ట్ 'సింగ్ గీతం' తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్నారు. వైజయంతి మూవీస్, స్వప్న సినిమా పై నాగ్ అశ్విన్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఆయాన్, అహల్యా బమ్రూ, శాలిని కొండెపుడి ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్రలు పోషించారు. రాక్ స్టార్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ మ్యూజిక్ అందించారు. జూన్ 11న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా నిర్మాత నాగ్ అశ్విన్ విలేకర్ల సమావేశంలో సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.