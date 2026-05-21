Written By సెల్వి
Last Updated : Thursday, 21 May 2026 (13:33 IST)

59 ఏళ్ల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత తమిళనాడు కేబినేట్‌లో కాంగ్రెస్ పార్టీ

59 ఏళ్ల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత, తమిళనాడు ప్రభుత్వంలో భాగస్వామ్యం వహించడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ సిద్ధమైంది. గురువారం ఉదయం రాజ్‌భవన్‌లో జరగనున్న తొలి మంత్రివర్గ విస్తరణలో, పి. విశ్వనాథన్, ఎస్. రాజేష్‌కుమార్ మంత్రులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. వీరితో పాటు, అధికార తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే)కు చెందిన కొందరు ఎమ్మెల్యేలు, అలాగే మిత్రపక్షాలైన వీసీకే, ఐయూఎంఎల్ ప్రతినిధులు కూడా ప్రమాణ స్వీకారం చేసే అవకాశం ఉంది. 
 
1967లో రాష్ట్రంలో డీఎంకే చేతిలో అధికారాన్ని కోల్పోయిన కాంగ్రెస్‌తో పాటు, వీసీకే, ఐయూఎంఎల్ వంటి మిత్రపక్షాలను ముఖ్యమంత్రి సి. జోసెఫ్ విజయ్ నేతృత్వంలోని మంత్రివర్గంలో చేరాలని బహిరంగంగా ఆహ్వానిస్తూ, ప్రజా పనులు, క్రీడాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి ఆధవ్ అర్జున బుధవారం ఒక ప్రకటన చేశారు. 
 
మంత్రివర్గం ఒక కుటుంబంలా ఉండాలని, విశ్వాస తీర్మాన సమయంలో టీవీకేకి మద్దతు తెలిపిన పార్టీలన్నీ అందులో భాగస్వామ్యం వహించాలని విజయ్ ఆకాంక్షిస్తున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు.
 
కేరళలో కొత్త ప్రభుత్వం ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమానికి హాజరై, బుధవారం అర్ధరాత్రి వేళ చెన్నైకి తిరిగి రానున్న గవర్నర్ రాజేంద్ర విశ్వనాథ్ ఆర్లేకర్ రాక నేపథ్యంలో, రాష్ట్ర మంత్రివర్గంలోకి మరిన్ని మంది టీవీకే ప్రతినిధులను చేర్చుకునేందుకు వీలుగా ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.
 
మేలూరు నియోజకవర్గానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న విశ్వనాథన్, కిలియూర్ నుండి మూడవసారి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైన రాజేష్‌ కుమార్‌లను రాష్ట్ర మంత్రివర్గంలోకి చేర్చుకోవడానికి ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున్ ఖర్గే ఆమోదం తెలిపినట్లు కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి కె.సి. వేణుగోపాల్ ఎక్స్ వేదికగా ఒక పోస్ట్ ద్వారా ప్రకటించారు.
