59 ఏళ్ల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత తమిళనాడు కేబినేట్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ
59 ఏళ్ల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత, తమిళనాడు ప్రభుత్వంలో భాగస్వామ్యం వహించడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ సిద్ధమైంది. గురువారం ఉదయం రాజ్భవన్లో జరగనున్న తొలి మంత్రివర్గ విస్తరణలో, పి. విశ్వనాథన్, ఎస్. రాజేష్కుమార్ మంత్రులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. వీరితో పాటు, అధికార తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే)కు చెందిన కొందరు ఎమ్మెల్యేలు, అలాగే మిత్రపక్షాలైన వీసీకే, ఐయూఎంఎల్ ప్రతినిధులు కూడా ప్రమాణ స్వీకారం చేసే అవకాశం ఉంది.
1967లో రాష్ట్రంలో డీఎంకే చేతిలో అధికారాన్ని కోల్పోయిన కాంగ్రెస్తో పాటు, వీసీకే, ఐయూఎంఎల్ వంటి మిత్రపక్షాలను ముఖ్యమంత్రి సి. జోసెఫ్ విజయ్ నేతృత్వంలోని మంత్రివర్గంలో చేరాలని బహిరంగంగా ఆహ్వానిస్తూ, ప్రజా పనులు, క్రీడాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి ఆధవ్ అర్జున బుధవారం ఒక ప్రకటన చేశారు.
మంత్రివర్గం ఒక కుటుంబంలా ఉండాలని, విశ్వాస తీర్మాన సమయంలో టీవీకేకి మద్దతు తెలిపిన పార్టీలన్నీ అందులో భాగస్వామ్యం వహించాలని విజయ్ ఆకాంక్షిస్తున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు.
కేరళలో కొత్త ప్రభుత్వం ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమానికి హాజరై, బుధవారం అర్ధరాత్రి వేళ చెన్నైకి తిరిగి రానున్న గవర్నర్ రాజేంద్ర విశ్వనాథ్ ఆర్లేకర్ రాక నేపథ్యంలో, రాష్ట్ర మంత్రివర్గంలోకి మరిన్ని మంది టీవీకే ప్రతినిధులను చేర్చుకునేందుకు వీలుగా ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.
మేలూరు నియోజకవర్గానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న విశ్వనాథన్, కిలియూర్ నుండి మూడవసారి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైన రాజేష్ కుమార్లను రాష్ట్ర మంత్రివర్గంలోకి చేర్చుకోవడానికి ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున్ ఖర్గే ఆమోదం తెలిపినట్లు కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి కె.సి. వేణుగోపాల్ ఎక్స్ వేదికగా ఒక పోస్ట్ ద్వారా ప్రకటించారు.
ఆస్తులను మించిన ఆత్మీయులను సంపాదించుకున్న మహనీయులు, ఆయన మా తెలుగువాడని, ప్రతి తెలుగువారు గర్వంగా చెప్పుకునేంత గొప్ప కవి శ్రీ చెంబోలు (సిరివెన్నెల) సీతారామశాస్త్రి గారు అని రాష్ట్ర శాసనమండలి సభ్యులు కె. నాగబాబు స్పష్టం చేశారు. అనకాపల్లి నియోజకవర్గం గాంధీనగర్లో రూ.39.70 లక్షల జీ.వీ.ఎం.సీ. నిధులతో, అనకాపల్లి శాసనసభ్యులు కొణతాల రామకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో నిర్మించతలపెట్టిన 'సిరివెన్నెల స్మృతివనం'కు శాసనమండలి సభ్యులు నాగబాబు గారు చేతుల మీదుగా బుధవారం శంకుస్థాపన చేశారు.
మంచు మనోజ్ నటిస్తున్న కొత్త సినిమా "డేవిడ్ రెడ్డి". ఈ సినిమాను వెల్వెట్ సోల్ మోషన్ పిక్చర్స్, ట్రూ రాడిక్స్ బ్యానర్స్ పై నల్లగంగుల వెంకట్ రెడ్డి, భరత్ మోటుకూరి నిర్మిస్తున్నారు. డైరెక్టర్ హనుమా రెడ్డి యక్కంటి రూపొందిస్తున్నారు. బ్రిటీష్ కాలం నాటి బ్యాక్ డ్రాప్ తో ఇంటెన్స్ యాక్షన్ డ్రామా కథతో భారీ పాన్ ఇండియా చిత్రంగా "డేవిడ్ రెడ్డి" సినిమా తెరకెక్కుతోంది. తెలుగు, హిందీ, తమిళ, మలయాళ, కన్నడలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రం ఈ దసరా పండుగ సందర్భంగా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది.
దుల్కర్ సల్మాన్ మూవీ ‘ఐ యామ్ గేమ్’ రిలీజ్ డేట్ను మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. దుల్కర్ సల్మాన్ కెరీర్లోనే అత్యంత భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కుతున్న ఈ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ చిత్రం 2026 ఆగస్టు 20న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్గా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ప్రస్తుతం డబ్బింగ్తో పాటు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. దుల్కర్ సల్మాన్కు చెందిన వే ఫారర్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్పై ఈ చిత్రం నిర్మిస్తున్నారు.
నేడు మే 21న గురుగ్రహం అన్ని గ్రహాల్లో ప్రవేశించే రోజు కావడంతో ప్రత్యేకమైన రోజుగా పండితులు చెబుతున్నారు. కాగా, ఈ సినిమా షూటింగ్ అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో వైభవంగా ప్రారంభమైంది. పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్, నాగబాబు ముఖ్య అతిథులుగా ఈ శుభకార్యానికి హాజరై ప్రాజెక్ట్ను ఆశీర్వదించారు. ఈ సాంప్రదాయ కార్యక్రమం విజయవంతంగా పూర్తయి, చిత్ర నిర్మాణానికి సానుకూల వాతావరణాన్ని నెలకొల్పింది.