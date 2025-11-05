బుధవారం, 5 నవంబరు 2025
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 5 నవంబరు 2025 (18:09 IST)

భార్యాభర్తల గొడవ- ఇండో-బంగ్లాదేశ్ సరిహద్దుల్లో వదిలేసిన తండ్రి.. తర్వాత ఏం జరిగింది?

Parents_Boy
Parents_Boy
ఇండియా-బంగ్లాదేశ్ సరిహద్దులో ఒక దిగ్భ్రాంతికరమైన సంఘటన జరిగింది. తల్లిదండ్రుల గొడవతో ఒక బాలుడు నరకం అనుభవించాడు. భార్యాభర్తల గొడవలో ఒక వ్యక్తి తన పదేళ్ల కొడుకును ఇంటి నుండి దూరంగా ఇండియా-బంగ్లాదేశ్ సరిహద్దులో వదిలివేసాడని బుధవారం పోలీసులు తెలిపారు. మంగళవారం రాత్రి ఉత్తర 24 పరగణాల జిల్లాలోని బసిర్హాట్ సరిహద్దులో ఈ దురదృష్టకర సంఘటన జరిగింది.
 
తండ్రి అలా తన కుమారుడిని ఇంటికి దూరంగా వదిలేసిన తర్వాత, ఆ చిన్నారి రాత్రి భయంతో ఏడవడం ప్రారంభించాడు. చివరకు, ఆ ప్రాంతంలోని స్థానిక ప్రజలు ఆ బాలుడి దుస్థితి చూసి చలించిపోయి అతనికి సహాయం చేసి పోలీసులకు కూడా సమాచారం అందించారు. బసిర్హాట్ పోలీస్ స్టేషన్ అధికారులు ఆ చిన్నారిని పోలీస్ స్టేషన్‌కు తీసుకెళ్లి అతని కుటుంబ సభ్యులను సంప్రదించారు.

10 ఏళ్ల బాలుడి ఇల్లు ఉత్తర 24 పరగణాల జిల్లాలోని అశోక్‌నగర్ పోలీస్ స్టేషన్‌లోని కాథ్‌పోల్ ప్రాంతంలో ఉంది. అతని తండ్రి పింటు ఘోష్, తల్లి మాధవి ఘోష్ తరచుగా వివిధ విషయాలపై గొడవలు పడేవారని ఆరోపించారు. ఇటీవల, ఒక వివాదం తారాస్థాయికి చేరుకోవడంతో, తల్లి తన కొడుకును అత్తమామల ఇంట్లో వదిలి పుట్టింటికి వెళ్లింది. ఇలా ఆ బాలుడు నాన్నమ్మల వద్ద కొద్దికాలం గడిపాడు. 
 
అయితే మంగళవారం రాత్రి, పింటు ఘోష్ తన కొడుకును తన భార్య చెంతన వదిలివేయడానికి తన అత్తమామల ఇంటికి వెళ్లాడని పోలీసులు తెలిపారు. కానీ తల్లి తన కొడుకును తనతో ఉంచుకోవడానికి ఇష్టపడలేదు. అప్పుడు బాలుడి తండ్రి తన కొడుకును భారతదేశం-బంగ్లాదేశ్ సరిహద్దులో వదిలివేయాలని దురదృష్టకర నిర్ణయం తీసుకున్నాడు.
 
బాలుడి బట్టల సంచిని తనతో పాటు తీసుకొని, పింటు తన కొడుకును తన మోటార్‌బైక్ వెనుక ఉంచి బసిర్హాట్ ప్రాంతంలోని భారతదేశం-బంగ్లాదేశ్ సరిహద్దు వైపు వేగంగా వెళ్లాడు. తండ్రి తన కొడుకును సరిహద్దు దగ్గర బైక్ దిగమని చెప్పి బైక్‌ను తిప్పుకుని రాత్రి చీకటిలోకి వేగంగా వెళ్లిపోయాడు.
 
అలా చల్లని చీకటి రాత్రిలో, తన తల్లిదండ్రుల ఇంటి నుండి దూరంగా, తెలియని ప్రదేశంలో భయంతో వణుకుతూ ఒంటరిగా ఉన్నాడు. భయంతో ఏడవడం మొదలెట్టడంతో స్థానికులు అతని కేకలు విన్న తర్వాత సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. వారు అతన్ని ఓదార్చారు. బసిర్హాట్ పోలీస్ స్టేషన్‌కు సమాచారం ఇచ్చారు. 
 
బాలుడికి తినడానికి ఆహారం కూడా ఇచ్చారు. తరువాత, అతను తన బాధను పోలీసు అధికారులతో పంచుకున్నాడు. అతని ఇంటి చిరునామాను కూడా ఇచ్చాడు. భయపడిన బాలుడిని ఇంటికి తీసుకువెళతామని పోలీసులు హామీ ఇచ్చి, బాలుడి తల్లిదండ్రులను సంప్రదించారు.
 
బాలుడిని ఇంటికి తీసుకెళ్లారు. అతని తల్లిదండ్రులకు సమాచారం అందించబడింది. బాధ్యతారహితంగా ప్రవర్తించినందుకు ఇద్దరికీ కౌన్సెలింగ్ ఇస్తున్నారని బసిర్హాట్ జిల్లా పోలీసు సీనియర్ అధికారి ఒకరు తెలిపారు.

ప్రైమ్ వీడియోలో మా దృష్టి గొప్ప కథలను నిర్మించడం మీదే ఉంది - పద్మా కస్తూరిరంగన్

ప్రైమ్ వీడియోలో మా దృష్టి గొప్ప కథలను నిర్మించడం మీదే ఉంది - పద్మా కస్తూరిరంగన్ఇండియాజాయ్ 2025 8వ ఎడిషన్ యానిమేషన్, VFX, గేమింగ్, కామిక్స్ (AVGC) రంగాలలో సృజనాత్మకత, ఆవిష్కరణ, సాంకేతికతకు సంబంధించిన కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది. ఈ సంవత్సరం ప్రధాన ముఖ్యాంశాలలో OTT పల్స్ 2025 ఉంది. ఇది డిజిటల్ యుగంలో ప్రాంతీయ కథల భవిష్యత్తును చర్చించడానికి భారతదేశ OTT, వినోద పరిశ్రమ నుండి అగ్ర తారలను ఒకచోట చేర్చింది.

ప్రణవ్ మోహన్ లాల్.. డీయస్ ఈరే... శ్రీ స్రవంతి మూవీస్ ద్వారా విడుదల

ప్రణవ్ మోహన్ లాల్.. డీయస్ ఈరే... శ్రీ స్రవంతి మూవీస్ ద్వారా విడుదలప్రణవ్ మోహన్ లాల్ కథానాయకుడిగా నటించిన సినిమా డీయస్ ఈరే. మిస్టరీ హారర్ థ్రిల్లర్‌గా రూపొందింది. 'భూత కాలం', 'భ్రమ యుగం' ఫేమ్ రాహుల్ సదాశివన్ దర్శకత్వంలో నైట్ షిఫ్ట్ స్టూడియోస్, వైనాట్ స్టూడియోస్ సంస్థలపై చక్రవర్తి రామచంద్ర, ఎస్ శశికాంత్ నిర్మించారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సుప్రసిద్ధ నిర్మాణ సంస్థ శ్రీ స్రవంతి మూవీస్ విడుదల చేస్తోంది.

పురుషః పాత్రల ఫస్ట్ లుక్ ఆవిష్కరించిన డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ ఓదెల

పురుషః పాత్రల ఫస్ట్ లుక్ ఆవిష్కరించిన డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ ఓదెలవైఫ్ వర్సెస్ వారియర్, వైఫ్ వర్సెస్ పీస్ మ్యాన్, వైఫ్ వర్సెస్ సిజర్ మ్యాన్ అంటూ వరుసగా ప్రతీ మగాడి యుద్ధం (విజయం) వెనక ఓ ఆడది ఉంటుంది,స్వేచ్ఛ కోసం భర్త చేసే అలుపెరగని పోరాటం.. గొప్ప గొప్ప యుద్ధాలన్నీ భార్యతోనే.. అంటూ క్యాప్షన్స్ పెట్టి.. ప్రీ లుక్ పోస్టర్లతో ఆసక్తిని పెంచింది పురుష: చిత్రయూనిట్. బత్తుల సరస్వతి సమర్పణలో కళ్యాణ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ మీద బత్తుల కోటేశ్వరరావు తన తనయుడు పవన్ కళ్యాణ్‌ను హీరోగా పరిచయం చేస్తూ నిర్మిస్తున్న చిత్రం ‘పురుష:’. ఈ సినిమాకు వీరు వులవల దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

Sri Vishnu : ప్రతి యువకుడి కథ.. ట్యాగ్‌లైన్‌తో శ్రీవిష్ణు హీరోగా సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ చిత్రం

Sri Vishnu : ప్రతి యువకుడి కథ.. ట్యాగ్‌లైన్‌తో శ్రీవిష్ణు హీరోగా సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ చిత్రంవైవిద్యభరితమైన చిత్రాలతో ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్న ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, శ్రీవిష్ణు కథానాయకుడిగా ప్రొడక్షన్ నెం.39 ని ఈరోజు అధికారికంగా ప్రకటించింది. సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి సన్నీ సంజయ్ రచన మరియు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

Rashmika: రష్మిక తో బోల్డ్ సినిమా తీశా - రేటింగ్ ఒకటిన్నర ఇస్తారేమో : అల్లు అరవింద్

Rashmika: రష్మిక తో బోల్డ్ సినిమా తీశా - రేటింగ్ ఒకటిన్నర ఇస్తారేమో : అల్లు అరవింద్గీతా ఆర్ట్స్ బేనర్ లో అల్లు అరవింద్ నిర్మించిన ద గాళ్ ఫ్రెండ్ నిర్మించారు. రష్మిక మందన్నా కథానాయిక. రాహుల్ రవీంద్రన్ దర్శకుడు. ఈ సినిమా ప్రీరిలీజ్ వేడుక బుధవారంనాడు హైదరాబాద్ లో జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి రష్మిర రాలేదు. తను వేరే షూట్ లో బిజీగా వుండడంతో రాలేనని వీడియోను పంపింది. ఇక ఈ సినిమా గురించి అల్లు అరవింద్ సెన్సేషనల్ విషయాలు చెప్పారు.

Watch More Videos

అధిక రక్తపోటుతో బాధపడేవారు ఈ పని చేయండి

అధిక రక్తపోటుతో బాధపడేవారు ఈ పని చేయండిచిన్నవుల్లి లేదా వెల్లుల్లి. దీన్ని ఆహారంలో రుచి కోసం మాత్రమే కాకుండా అనేక ఔషధ ప్రయోజనాలను కూడా కలిగి ఉంటుంది. వెల్లుల్లి ఆరోగ్యానికి చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పచ్చి వెల్లుల్లి తినడం వల్ల దగ్గు, జ్వరం, జలుబు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలను చూర్ణం చేసి ఉదయాన్నే తింటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. వెల్లుల్లిలో ఫ్లేవనాయిడ్స్, పాలీఫెనాల్స్ వంటి యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అధిక రక్తపోటుతో బాధపడేవారు రోజూ ఆహారంలో వెల్లుల్లిని చేర్చుకుంటే మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.

బరువు పెరగాలనుకునేవారు ఈ 5 పదార్థాలు తింటే చాలు...

బరువు పెరగాలనుకునేవారు ఈ 5 పదార్థాలు తింటే చాలు...కొంతమంది బరువు ఎలా తగ్గాలా అని తెగ బాధపడిపోతుంటారు. మరికొందరు ఎంత తిండి తిన్నా కూడా పీలగా, బక్కపలచగా వుంటారు. ఐతే ఇలాంటివారు ఎలాంటి ఆహారం తింటే బరువు పెరగవచ్చో తెలుసుకోకుండా ఏదిబడితే అది తినేస్తుంటారు. అలాకాకుండా ఎలాంటి పదార్థాలను తింటే బరువు పెరగవచ్చో తెలుసుకుని వాటిని తింటుంటే బరువు పెరిగే అవకాశం వుంటుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పాలలో ప్రోటీన్, కార్బోహైడ్రేట్లు, కొవ్వులు వుంటాయి. వీటిని తాగుతుంటే క్రమంగా బరువు పెరిగే అవకాశం వుంటుంది. అలాగే అరటిపండు. ఇందులో కేలరీలు, కార్బోహైడ్రేట్లలో సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇది శక్తిని పెంచడానికి, బరువు పెరగడానికి సహాయపడుతుంది.

ఔషధంలా ఉపయోగపడే లవంగాలు, ఏమేమి ప్రయోజనాలు?

ఔషధంలా ఉపయోగపడే లవంగాలు, ఏమేమి ప్రయోజనాలు?మనం వంటల్లో సుగంధద్రవ్యంగా వాడే లవంగాలు వంటల్లోనే కాదు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేకూరుస్తాయి. జలుబు, పంటి నొప్పులు లాంటి సమస్యలకు మన ఇంట్లో ఉండే లవంగాలనే ఔషధంలా వాడుకోవచ్చు. లవంగాలు మన ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. 1. లవంగంలో ఉండే యూజనల్ అనే రసాయన పదార్ధం పంటి నొప్పిని తగ్గిస్తుంది. లవంగం పంటినొప్పి, నోటి దుర్వాసన నివారిస్తుంది. 2. దగ్గుకు సహజమైన మందు లవంగం. శ్వాస సంబంధింత సమస్యలకు బాగా పని చేస్తుంది.

అదేపనిగా సెల్ ఫోన్లు, ల్యాప్‌టాప్‌ల ముందు కూర్చుంటున్నారా?

అదేపనిగా సెల్ ఫోన్లు, ల్యాప్‌టాప్‌ల ముందు కూర్చుంటున్నారా?హార్మోన్లు భావోద్వేగ, శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యంపై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. ఆరోగ్యకరమైన బరువు, మానసిక స్థితి, ఆకలి, మరిన్నింటిని నిర్వహించడానికి హార్మోన్లు అవసరం. అలాంటి హార్మోన్ల అసమతుల్యత వల్ల సాధారణ ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుంది. కనుక అసమతుల్యత కాకుండా ఎలా వుండాలో తెలుసుకుందాము. రెగ్యులర్ వ్యాయామంలో పాల్గొనడం. తినే విషయంలో షుగర్ తీసుకోవడం తగ్గించడం. డైలీ లైఫ్ రొటీన్‌లో ముఖ్యమైన నూనెలను చేర్చడం. ప్రతి భోజనంలో తగినంత ప్రోటీన్ తీసుకోవడం. ఎత్తుకు తగిన బరువును నిర్వహించడం. జీర్ణాశయం యొక్క ప్రభావవంతమైన సంరక్షణ.

రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే హెర్బల్ టీలు

రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే హెర్బల్ టీలుగ్రీన్ టీ, బ్లాక్ టీ, సాంప్రదాయ టీల లోని కొన్ని రకాలు. హెర్బల్ టీలు, మూలికలు, సుగంధ ద్రవ్యాలు, పువ్వులతో రుచిగా ఉంటాయి. ఇవి ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఆ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రక్తపోటును నియంత్రించే మందార టీలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను నియంత్రిస్తాయి. జలుబు, జ్వరం, గొంతునొప్పి, తలనొప్పితో బాధపడేవారు అల్లం టీ తీసుకుంటే ఉపశమనం కలుగుతుంది. పసుపు టీ తాగితే అందులోని కుర్కమిన్ అనే పదార్థంలో యాంటీఆక్సిడెంట్స్ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. దీర్ఘకాలిక వ్యాధులను నివారించడం, వృద్ధాప్య ప్రక్రియను నెమ్మదింపజేయడంలో బాదం టీ బాగా పనిచేస్తుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com