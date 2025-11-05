భార్యాభర్తల గొడవ- ఇండో-బంగ్లాదేశ్ సరిహద్దుల్లో వదిలేసిన తండ్రి.. తర్వాత ఏం జరిగింది?
ఇండియా-బంగ్లాదేశ్ సరిహద్దులో ఒక దిగ్భ్రాంతికరమైన సంఘటన జరిగింది. తల్లిదండ్రుల గొడవతో ఒక బాలుడు నరకం అనుభవించాడు. భార్యాభర్తల గొడవలో ఒక వ్యక్తి తన పదేళ్ల కొడుకును ఇంటి నుండి దూరంగా ఇండియా-బంగ్లాదేశ్ సరిహద్దులో వదిలివేసాడని బుధవారం పోలీసులు తెలిపారు. మంగళవారం రాత్రి ఉత్తర 24 పరగణాల జిల్లాలోని బసిర్హాట్ సరిహద్దులో ఈ దురదృష్టకర సంఘటన జరిగింది.
తండ్రి అలా తన కుమారుడిని ఇంటికి దూరంగా వదిలేసిన తర్వాత, ఆ చిన్నారి రాత్రి భయంతో ఏడవడం ప్రారంభించాడు. చివరకు, ఆ ప్రాంతంలోని స్థానిక ప్రజలు ఆ బాలుడి దుస్థితి చూసి చలించిపోయి అతనికి సహాయం చేసి పోలీసులకు కూడా సమాచారం అందించారు. బసిర్హాట్ పోలీస్ స్టేషన్ అధికారులు ఆ చిన్నారిని పోలీస్ స్టేషన్కు తీసుకెళ్లి అతని కుటుంబ సభ్యులను సంప్రదించారు.
10 ఏళ్ల బాలుడి ఇల్లు ఉత్తర 24 పరగణాల జిల్లాలోని అశోక్నగర్ పోలీస్ స్టేషన్లోని కాథ్పోల్ ప్రాంతంలో ఉంది. అతని తండ్రి పింటు ఘోష్, తల్లి మాధవి ఘోష్ తరచుగా వివిధ విషయాలపై గొడవలు పడేవారని ఆరోపించారు. ఇటీవల, ఒక వివాదం తారాస్థాయికి చేరుకోవడంతో, తల్లి తన కొడుకును అత్తమామల ఇంట్లో వదిలి పుట్టింటికి వెళ్లింది. ఇలా ఆ బాలుడు నాన్నమ్మల వద్ద కొద్దికాలం గడిపాడు.
అయితే మంగళవారం రాత్రి, పింటు ఘోష్ తన కొడుకును తన భార్య చెంతన వదిలివేయడానికి తన అత్తమామల ఇంటికి వెళ్లాడని పోలీసులు తెలిపారు. కానీ తల్లి తన కొడుకును తనతో ఉంచుకోవడానికి ఇష్టపడలేదు. అప్పుడు బాలుడి తండ్రి తన కొడుకును భారతదేశం-బంగ్లాదేశ్ సరిహద్దులో వదిలివేయాలని దురదృష్టకర నిర్ణయం తీసుకున్నాడు.
బాలుడి బట్టల సంచిని తనతో పాటు తీసుకొని, పింటు తన కొడుకును తన మోటార్బైక్ వెనుక ఉంచి బసిర్హాట్ ప్రాంతంలోని భారతదేశం-బంగ్లాదేశ్ సరిహద్దు వైపు వేగంగా వెళ్లాడు. తండ్రి తన కొడుకును సరిహద్దు దగ్గర బైక్ దిగమని చెప్పి బైక్ను తిప్పుకుని రాత్రి చీకటిలోకి వేగంగా వెళ్లిపోయాడు.
అలా చల్లని చీకటి రాత్రిలో, తన తల్లిదండ్రుల ఇంటి నుండి దూరంగా, తెలియని ప్రదేశంలో భయంతో వణుకుతూ ఒంటరిగా ఉన్నాడు. భయంతో ఏడవడం మొదలెట్టడంతో స్థానికులు అతని కేకలు విన్న తర్వాత సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. వారు అతన్ని ఓదార్చారు. బసిర్హాట్ పోలీస్ స్టేషన్కు సమాచారం ఇచ్చారు.
బాలుడికి తినడానికి ఆహారం కూడా ఇచ్చారు. తరువాత, అతను తన బాధను పోలీసు అధికారులతో పంచుకున్నాడు. అతని ఇంటి చిరునామాను కూడా ఇచ్చాడు. భయపడిన బాలుడిని ఇంటికి తీసుకువెళతామని పోలీసులు హామీ ఇచ్చి, బాలుడి తల్లిదండ్రులను సంప్రదించారు.
బాలుడిని ఇంటికి తీసుకెళ్లారు. అతని తల్లిదండ్రులకు సమాచారం అందించబడింది. బాధ్యతారహితంగా ప్రవర్తించినందుకు ఇద్దరికీ కౌన్సెలింగ్ ఇస్తున్నారని బసిర్హాట్ జిల్లా పోలీసు సీనియర్ అధికారి ఒకరు తెలిపారు.