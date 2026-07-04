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  4. Agra Woman Kills Husband, Buries Body In Bathroom. Tells People He's Missing
Written By సెల్వి
Last Updated : Saturday, 4 July 2026 (16:13 IST)

భర్తను హత్య చేసి ఇంటి బాత్రూమ్ ఫ్లోర్ కింద పూడ్చిపెట్టింది.. కారణం ఏంటి?

Agra Woman
BY: సెల్వి
Publish: Sat, 4 Jul 2026 (16:08 IST) Updated: Sat, 4 Jul 2026 (16:13 IST)
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Agra Woman
భార్యాభర్తల మధ్య అనుబంధాలు కరువై అనుమానాలు పెరిగిపోతున్నాయి. ఇంకా వాగ్వివాదాలు పెరిగి నేరాలకు దారితీస్తున్నాయి. తాజాగా ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని ఆగ్రాలో ఒక నమ్మశక్యం కాని దారుణ ఘటన వెలుగుచూసింది. జీవితాంతం కనిపెట్టుకుని ఉండాల్సిన భార్య.. భర్తను హత్య చేసింది. గత 45 రోజులుగా కనిపించకుండా పోయిన ఆ వ్యక్తి మృతదేహం సొంత ఇంటి బాత్రూమ్ ఫ్లోర్ కింద కుళ్లిపోయిన స్థితిలో కనిపించడం స్థానికంగా కలకలం రేపింది. 
 
ఆగ్రాకు చెందిన సురేంద్ర కుమార్‌ శర్మ (44) అనే వ్యక్తి గత మే 18వ తేదీ నుంచి కనిపించకుండా పోయాడు. భర్త కనిపించకపోవడంతో అతడి భార్య రూబీ.. కుటుంబ సభ్యులను, పొరుగువారిని నమ్మిస్తూ డ్రామాలు ఆడింది. భర్త ఎక్కడికో వెళ్లాడని, త్వరలోనే తిరిగి వస్తాడని అందరికీ చెబుతూ వచ్చింది. ఈ క్రమంలోనే మే 26న పోలీసులకు మిస్సింగ్‌ కేసు కూడా నమోదైంది. 
 
పోలీసులు ఎంత వెతికినా సురేంద్ర ఆచూకీ లభించకపోవడంతో కేసును సీరియస్‌గా తీసుకుని దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు. దర్యాప్తులో భాగంగా పోలీసులు అనుమానంతో మరోసారి సురేంద్ర ఇంటిని తనిఖీ చేశారు. ఆ సమయంలో భార్య రూబీ ప్రవర్తన చాలా అనుమానాస్పదంగా కనిపించడంతో పోలీసులకు సందేహం బలపడింది. 
 
ఇంట్లోని ప్రతి గదిని క్షుణ్ణంగా సోదాలు చేస్తున్న క్రమంలో బాత్రూమ్‌లో కొత్తగా వేసిన టైల్స్‌, ప్లాస్టరింగ్‌ పోలీసుల కంటపడ్డాయి. వెంటనే ఆ టైల్స్‌ను తొలగించి, ఫ్లోర్‌ను తవ్వి చూడగా.. లోపల పూడ్చిపెట్టిన సురేంద్ర కుళ్లిపోయిన మృతదేహం బయటపడింది. ఈ దారుణమైన కుట్రలో రూబీ హస్తం వున్నట్లు తెలిసింది. రూబీతో పాటు మరెవరికైనా సంబంధం ఉందా అనే కోణంలో పోలీసులు లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
 
పోలీసుల గట్టి విచారణలో తానే భర్తను హత్య చేసినట్లు రూబీ అంగీకరించిందని అధికారులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం పోలీసులు మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టానికి తరలించి, ఘటనా స్థలం నుంచి ఫోరెన్సిక్‌ ఆధారాలను సేకరించారు. ఈ ఘటనపై విచారణ జరుగుతుంది. 
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సెల్వి

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