సూపర్ మార్కెట్లో రేవ్ పార్టీ.. ఎలా సాధ్యమైందంటే.. వీడియో వైరల్ (video)
అహ్మదాబాద్లోని ఒక సూపర్ మార్కెట్ డ్యాన్స్ ఫ్లోర్గా మారిపోయింది. నిత్యావసర వస్తువులతో నిండిన అరల మధ్య యువకులు డీజే బీట్స్కు అనుగుణంగా నృత్యం చేస్తూ కనిపించారు. ఈ అసాధారణ దృశ్యం ఇంటర్నెట్ దృష్టిని ఆకర్షించింది. కిరాణా దుకాణం రేవ్గా పిలవబడుతున్న ఈ వీడియో సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను ఆశ్చర్యానికి, వినోదానికి గురిచేసి, భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేసేలా చేసింది.
Super market
ఈ కార్యక్రమం అక్టోబర్ 27న అహ్మదాబాద్లోని ఫుడ్ స్క్వేర్ ఇండియా స్టోర్లో జరిగింది. అక్కడ సాధారణ షాపింగ్ వాతావరణం డీజేతో రేవ్పార్టీగా మారింది. కేవలం కిరాణా సామాను కొనడానికి బదులుగా, ప్రజలు దుకాణం లోపల బీట్స్ను ఆస్వాదిస్తూ, నృత్యం చేస్తూ కనిపించారు.
ఇది ఒక అసాధారణమైన నైట్ పార్టీ అనుభూతిని అందించింది. కిరాణా దుకాణాలు సాధారణంగా షాపింగ్తో రద్దీగా వుంటాయి. కానీ ఈసారి, ఆ ప్రదేశం పూర్తిగా భిన్నమైన వాతావరణాన్ని సంతరించుకుంది. డీజే సంగీతం యువతను ఒకచోట చేర్చి, ఊహించని విధంగా ఒక పార్టీని ఏర్పాటు చేసింది. కిరాణా దుకాణాలు, నిత్యవసర గృహోపకరణాల అరల మధ్య ప్రజలు సంగీతానికి నృత్యం చేస్తున్న వీడియోలు ఆన్లైన్లో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.
GROCERY STORE RAVE PARTY?! Welcome to Ahmedabad Habibi???? GenZ vibing to DJ beats at a kirana store! What is going on in my Ahmedabad ???? No hate, but isn’t this a little weird? Fun or just WTF? #Ahmedabad #Gujarat #DesiVibes #FunnyMoments https://t.co/OnSRBDfLej— Dhruv Sanchaniya (@DhruvSanchania) October 29, 2026