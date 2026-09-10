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  4. Ahmedabad woman killed by father, brother; murder staged as road accident
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 10 September 2026 (14:32 IST)

ప్రియుడితో వీడియో వైరల్..యువతిని మట్టుబెట్టిన తండ్రి, సోదరుడు... ఎక్కడ?

murder
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 10 Sep 2026 (14:32 IST)
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గుజరాత్‌లో పరువు హత్య చోటుచేసుకుంది. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో కుటుంబ పరువు పోయిందని భావించిన తండ్రి సోదరుడు కలిసి 22 ఏళ్ల యువతిని హత్య చేసారు. హ్మదాబాద్‌లోని సర్కేజ్ ప్రాంతానికి చెందిన సోఫియా (22) అనే యువతి తన ప్రియుడితో ఉన్న వీడియో కొన్ని నెలల క్రితం సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. దీనిపై తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురైన ఆమె తండ్రి మహమ్మద్ ఫరూక్ నవాబ్‌ఖాన్ (56), సోదరుడు హబిల్ ఫరూక్ (38) తమ కమ్యూనిటీలో పరువు పోయిందని ఆవేదన చెందారు. 
 
ఆపై పక్కా స్కెచ్ వేసి సుత్తితో ఆమె తలపై తీవ్రంగా కొట్టి హత్య చేసేందుకు యత్నించారు. ఆపై ఆస్పత్రిలో చేర్చి డ్రామా చేశారు. కానీ తల, కాళ్లకు తీవ్ర గాయాలు కావడంతో సోఫియా మరణించింది. బాధితురాలికి అయిన గాయాలు రోడ్డు ప్రమాదం వల్ల అయినవి కావని వైద్యులు గుర్తించి పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. దీంతో అనుమానాస్పద మృతిగా కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు, నిందితులిద్దరినీ అరెస్ట్ చేసి జైలుకు పంపారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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