మూడో తరగతి నుంచి కృత్రిమమేథ తరగతులు : విద్యా మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్
దేశంలో మూడో తరగతి నుంచి కృత్రిమ మేథను పరిచయం చేస్తామని కేంద్ర విద్యాశాఖామంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ అన్నారు. ఢిల్లీలో జరిగిన ఏఐ కాంక్లేవ్ 2026లో ఆయన పాల్గొని ప్రసంగిస్తూ, ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని రంగాల్లో లానే విద్యారంగంలోను కృత్రిమ మేథ (ఏఐ) విస్తరిస్తోందని, ఈ కొత్త ఏఐ విధానాన్ని భారత్లోని విద్యార్థులందరికీ చేరువ చేస్తామన్నారు. ప్రస్తుతం దేశంలో 30 కోట్ల మంది విద్యార్థులు ఉన్నారని, 3వ తరగతి నుంచి అధునాతన పరిశోధనలు నిర్వహించే విద్యార్థుల వరకు ఈ కృత్రిమ మేథ అందుబాటులో ఉంటుందన్నారు.
ఏఐ రంగంలో భారత్ అభివృద్ధి చెందుతుందన్నారు. ఇక్కడ మేథో సామర్థ్యానికి లోటు లేదని, కృత్రిమ మేథకు సంబంధించి పలు పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయని వెల్లడించారు. భారత్లో గణనీయమైన యువశక్తి ఉందన్నారు. ఏఐకి సంబంధించిన పరిశోధనలు, కొత్త ఆవిష్కరణలను సృష్టించడంలో సాంకేతిక సంస్థలు పూర్తిగా నిమగ్నమయ్యాయన్నారు.
ప్రస్తుతం ఏఐ యాంత్రిక మేధస్సుతో పాటు మనుషుల భావోద్వేగాలను కూడా అర్థం చేసుకుంటున్న విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా గొప్ప విజయమని అభివర్ణించారు. ఈ సమావేశానికి ముందు ఢిల్లీలో ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ అధ్యక్షతన ఎడ్టెక్ ఏఐ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా 10 వినూత్న భారతీయ ఎడ్టెక్ స్టార్టప్ల వ్యవస్థాపకులతో ఆయన సమావేశమయ్యారు.