టెక్నాలజీ మనుషులకు ప్రత్యామ్నాయం కాదు.. ఏఐతో భయం వద్దు : సీజేఐ సూర్యకాంత్
టెక్నాలజీ అనేది సలహా ఇవ్వడంలో ఉపయోగపడుతుందని, అది మనుషులకు ప్రత్యామ్నాయం కాదని సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి సూర్యకాంత్ అభిప్రాయపడ్డారు. కర్నాటక స్టేట్ జ్యూడీషియల్ ఆఫీసర్స్ అసోసియేషన్ నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడుతూ, కృత్రిమ మేథ అన్ని రంగాల్లోకి శరవేగంగా విస్తరిస్తోందన్నారు. న్యాయవ్యవస్థలో సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని స్వీకరించాలంటే అంతర్గత పరిమితులపై స్పష్టమైన అవగాహన కలిగి ఉండాలన్నారు.
'టెక్నాలజీ అనేది సలహాలు ఇవ్వడంలో ఉపయోగపడుతుంది. అది మనుషులకు ప్రత్యామ్నాయం కాదు. న్యాయవ్యవస్థలో కృత్రిమ మేథను(ఏఐ) అనుసంధానం చేయాలంటే సమతుల్యతను పాటించాలి. అంటే ఏఐ సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకుంటూనే, న్యాయ సంబంధిత విషయాల్లో మూలమైన మానవ మేధస్సు, అనుభవాన్ని ఉపయోగించాలి' అని సీజేఐ అన్నారు.
'క్లిష్టమైన ప్రశ్నలతో ఉన్న ఓ కేసు మీ ముందుకు వస్తే మీరేం చేస్తారు? ఆ సమస్యను పరిష్కరించడానికి మరింత సమయం వెచ్చించి, ఆలోచిస్తారు. ఓపిగ్గా పనిచేస్తారు. అలాంటి కేసును పరిష్కరించాక గొప్ప అనుభూతి పొందుతారు. ఇలాంటి విషయాల్లో ఏఐ సామర్థ్యం సరిపోకపోవచ్చు. కాబట్టి మీరు భయపడాల్సిన పనిలేదు. న్యాయాధికారులు ఉత్పాదకతను మెరుగుపరచడానికి తగిన శిక్షణ తీసుకుంటారు. ఎక్కువ సమయం, శ్రద్ధ కేటాయించి సమర్థవంతంగా పని చేయగలరు' అని సీజేఐ పేర్కొన్నారు.
'ఏఐ డేటా ఆధారంగా పని చేస్తుంది. మనుషులకు ఉండే విచక్షణా శక్తి ఉండదు. అలాగే నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు మనుషుల్లా ఆలోచించలేదు. నైతిక విలువలు, సామాజిక కోణాలతో మమేకమై నిర్ణయాలు తీసుకోలేదు. రాజ్యాంగ నియమాలు, విలువలకు కట్టుబడి కేసులను పరిష్కరించాలి. ఎలాంటి ఉద్వేగాలు లేని ఏఐ వల్ల ఇది సాధ్యం కాదు' అని విశ్లేషించారు.