అన్నాడీఎంకే ఎన్నికల హామీలు : ఉచిత బంగారం - ఇంటికో ఫ్రిజ్ - పురుషులకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం
తమిళనాడు రాష్ట్ర అసెంబ్లీకి వచ్చే నెల 23వ తేదీన ఎన్నికల పోలింగ్ జరుగనుంది. ఇందుకోసం అధికార డీఎంకే ఇప్పటికే పలు హామీలను గుప్పించింది. ఇపుడు ప్రతిపక్ష అన్నాడీఎంకే ఆచరణ సాధ్యం కాని హామీలను ప్రకటించింది. వీటిలో భాగంగా, ఇంటికో ఫ్రిజ్, ఇంటికి ఒక సవర బంగారం, పురుషులకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం వంటి హామీలను ఇచ్చింది. మంగళవారం ఈ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోను విడుదల చేసింది.
తాము అధికారంలోకి వస్తే.. రేషన్ కార్డు కలిగిన కుటుంబాలకు ఉచిత ఫ్రిజ్లను అందిస్తామని హామీ ఇచ్చింది. మహిళల మాదిరిగానే పురుషులకు కూడా ఉచిత బస్సు ప్రయాణ పథకాన్ని తీసుకొస్తామని ప్రకటించింది. రూ.25 వేల రాయితీతో 5 లక్షల మంది మహిళా ఉద్యోగులకు ద్విచక్ర వాహనాలు అందిస్తామని తెలిపింది. వీటితోపాటు మరికొన్ని వరాలు కురింపించింది.
బ్యాంకుల నుంచి తీసుకున్న విద్యా రుణాలు మాఫీ చేస్తామని, ప్రతి కుటుంబానికి రూ.10 వేల ఆర్థిక సాయం చేస్తామని, రేషన్కార్డు ఉన్నవారికి బియ్యంతోపాటు ఉచితంగా కిలో పప్పు, కిలో మంచినూనె అందిస్తామని, యేడాదికి ఉచితంగా మూడు గ్యాస్ సిలిండర్లు అందజేస్తామని, జల్లికట్లు యోధుల కుటుంబాలకు రూ.10 లక్షల ఆర్థిక సాయం, సామాజిక భద్రతా పింఛను రూ.2 వేలకు పెంచుతామని ప్రకటించారు.