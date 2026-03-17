నయనతార కావాలని అడిగితే సీఎం స్టాలిన్ నెరవేరుస్తారా? నోరుజారిన అన్నాడీఎంకే ఎంపీ
తమిళనాడు రాష్ట్ర అసెంబ్లీకి వచ్చే నెలలో ఎన్నికలు జరుగనున్నాయి. ఇందుకోసం భారత ఎన్నికల సంఘం కూడా నోటిఫికేషన్ జారీచేసింది. ఈ నేపథ్యంలో అన్నాడీఎంకేకు చెందిన రాజ్యసభ సభ్యుడు, మాజీ మంత్రి సీవీ షణ్ముగం నోరు జారి చిక్కుల్లో పడ్డారు. తనకు నయనతార కావాలని అడిగితే సీఎం స్టాలిన్ నెరవేర్చుతారా అంటూ ప్రశ్నించారు. ఈ వ్యాఖ్యలు క్షణాల్లో వైరల్ అయ్యాయి.
మంగళవారం తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని విల్లుపురం జిల్లాలో ఎన్డీయే కూటమి మహిళల భద్రతపై ఆందోళన చేపట్టింది. ఇందులో 'మీ కలలను మాకు చెప్పండి.. వాటిని నెరవేర్చడానికి ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుంది' అంటూ ఇటీవల ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై సీవీ షణ్ముగం మాట్లాడుతూ, 'అబ్దుల్ కలాం మనల్ని కలలు కనమన్నారు. మన కలలను తనతో పంచుకోమని సీఎం స్టాలిన్ అడుగుతున్నారు. నాకు నయనతార కావాలని అడిగితే.. ఆయన నెరవేరుస్తారా..? ఆమెను పెళ్లి చేసుకోవాలనే కల ఎవరికైనా ఉంటే తీరుస్తారా..?' అంటూ వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీంతో ఆయన వ్యాఖ్యలపై తీవ్ర విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
'మా విధానాలను విమర్శించండి. కానీ, మహిళల గురించి అనుచితంగా మాట్లాడకండి. నయనతారను అవమానించడం ద్వారా మహిళలందరినీ అవమానించారు. ఈ వ్యాఖ్యలు ఏమాత్రం ఆమోదయోగ్యం కాదు' అని డీఎంకే పార్టీ తీవ్రంగా స్పందించింది. ఆ ఎంపీపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేసింది. షణ్ముగం అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలు చేయడం ఇదే మొదటి సారి కాదు. గతంలోనూ ప్రభుత్వాన్ని విమర్శిస్తూ మహిళల ప్రస్తావన తెచ్చి తీవ్ర విమర్శల పాలయ్యారు.