మరణించి వ్యక్తి తండ్రి కాగలడా? పరిశోధనలో భోపాల్ ఎయిమ్స్ వైద్యులు...
ఒక వ్యక్తి మరణించిన తర్వాత కూడా తండ్రి కాగలడా అనే అంశంపై భోపాల్ ఎయిమ్స్ వైద్యులు పరిశోధన చేపట్టారు. వినడానికి ఇది ఎంతో ఆశ్చర్యకరంగా ఉన్నప్పటికీ ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం కనుగొని, ఇది నజమేనని వైద్యులు తమ పరిశోధనల్లో నిరూపించారు.
ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి మరణించిన తర్వాత కూడా తండ్రి కాగలరా? వినడానికే ఆశ్చర్యకరంగా అనిపించే ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం కనుగొనే దిశగా మధ్యప్రదేశ్లోని ఆల్ ఇండియా ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ (ఎయిమ్స్) భోపాల్ పరిశోధన చేపట్టింది.
మరణించిన వ్యక్తి శరీరం నుంచి సజీవ, చలనం ఉన్న వీర్యకణాలను సేకరించడం సాధ్యమేనా? వాటిని భవిష్యత్తులో సంతానోత్పత్తి కోసం ఉపయోగించవచ్చా? అనే అంశాలపై శాస్త్రీయంగా అధ్యయనం చేసింది. అకస్మాత్తుగా, అనుకోని ప్రమాదాల్లో తమ ప్రియమైన వారిని కోల్పోయిన కుటుంబాలకు సంతాన భాగ్యాన్ని అందించే మరణానంతరం శుక్రకణాల సేకరణ(పోస్ట్ మార్టమ్ స్పెర్మ్ రిట్రీవల్ ప్రక్రియ)పై భోపాల్ ఎయిమ్స్ బృందం పరిశోధనలు నిర్వహించింది. ఎయిమ్స్ భోపాల్ ఫోరెన్సిక్ అండ్ టాక్సికాలజీ విభాగం ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ రాఘవేంద్ర కుమార్ బిందువా నేతృత్వంలో ఈ పరిశోధన జరిగింది.
భోపాల్ ఎయిమ్స్లోని ఫోరెన్సిక్ మెడిసిన్ విభాగం, పాథాలజీ అండ్ లాబొరేటరీ మెడిసిన్ విభాగాలు సంయుక్తంగా ఈ అధ్యయనాన్ని నిర్వహించాయి. వీరి పరిశోధనకు భారత వైద్య పరిశోధన మండలి (ఐసీఎంఆర్) ఆర్థిక సహకారం అందించింది. అధ్యయనంలో భాగంగా పరిశోధకులు 600 మందికి పైగా వ్యక్తులతో చర్చలు జరిపారు. 250కి పైగా వీర్యకణాల సేకరణ ప్రక్రియలను కూడా నిర్వహించారు. కొన్ని సందర్భాల్లో మరణించిన వ్యక్తుల నుంచి వీర్యకణాలను విజయవంతంగా సేకరించినట్లు పరిశోధకులు వెల్లడించారు.
భోపాల్ ఎయిమ్స్ చేపట్టిన ఈ పరిశోధనకు జాతీయస్థాయిలో గుర్తింపు లభించింది. ఇటీవల పంజాబ్ అకాడమీ ఆఫ్ ఫోరెన్సిక్ మెడిసిన్ అండ్ టాక్సికాలజీ నిర్వహించిన 26వ వార్షిక సదస్సు 2026లో ఈ అధ్యయనాన్ని ఉత్తమ పరిశోధనగా ఎంపిక చేశారు. ప్రధాన పరిశోధకులు డాక్టర్ కుమార్ బిందువాను సత్కరించారు.