ముసుగు ధరించని ముస్లిం వధువులు వేశ్యలతో సమానం : బీహార్ ఎంఐఎం అధ్యక్షుడు
వివాహ సమయంలో ముసుగు ధరించని ముస్లిం వధువులు వేశ్యలతో సమానంటూ బీహార్ రాష్ట్ర ఎంఐఎం అధ్యక్షుడు అక్తరుల్ ఇమాన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇపుడు వివాదాస్పదమయ్యాయి. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో వివాదం చెలరేగింది. ఈ వ్యాఖ్యలపై బీజేపీతో పాటు కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
తాజాగా జరిగిన ఓ బహిరంగ సభలో ఆయన పాల్గొని ప్రసంగిస్తూ, వివాహ వేడుకల్లో వధువు ముసుగు ధరించకుండా బహిరంగంగా కూర్చోవడాన్ని వేశ్యతో పోల్చారు. అలాగే వివాహాల్లో స్త్రీ, పురుషులు కలిసి తిరగడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ మగవారి ప్రవర్తనను పందులతో పోల్చారు. ఈ రోజుల్లో మహిళల కంటే పురుషులే ఎక్కువగా టోపీలు ధరిస్తున్నారని, ఇస్లాంలో మహిళలకు పర్దా పాటించడం తప్పనిసరి అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఈ వ్యాఖ్యలపై విపక్ష రాజకీయ నేతల నుంచి తీవ్ర స్థాయి విమర్శలు వచ్చాయి. బీహార్ బీజేపీ నేత డానిష్ ఇక్బాల్ మాట్లాడుతూ, ఇమాస్ తిరోగమన భావాలు కలిగిన మౌలానాలా మాట్లాడుతున్నారని మండిపడ్డారు. మహిళలు అన్ని రంగాల్లో రాణిస్తున్న ప్రస్తుత తరుణంలో ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం సిగ్గుచేటన్నారు. షరియా అంతగా నచ్చితే ఆయన ఆప్ఘనిస్థాన్ వెళ్లి జీవించాలని హితవు పలికారు.
కాంగ్రెస్ నేత ముంతాజ్ పటేల్ కూడా ఈ వ్యాఖ్యలను తీవ్రంగా ఖండించారు. ఇస్లాం ఎక్కడా మహిళలను ఇలా కించపరచలేదని స్పష్టం చేశారు. ఇస్లామిక్ సెంటర్ ఆఫ్ ఇండియా చైర్మన్ మౌలానా ఖలీద్ రషీద్ ఫరంగీ మహలీ సైతం స్పందిస్తూ నాగరిక సమాజంలో ఇలాంటి భాషకు తావులేదన్నారు.