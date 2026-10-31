సౌదీ అరేబియాకు విమాన సర్వీసులు నిలిపివేత
పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితుల కారణంగా సౌదీ అరేబియాకు ఎయిర్ ఇండియా, ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ సర్వీసులను తాత్కాలికంగా నవంబరు 14వ తేదీ వరకు నిలిపివేశారు. సౌదీలోని జెడ్డా, రియాద్, దమ్మామ్ నగరాలకు వెళ్లే, అక్కడి నుంచి బయల్దేరే అన్ని విమానాలను నవంబర్ 14 వరకు రద్దు చేస్తున్నట్లు ఆయా విమానయాన సంస్థలు ప్రకటించారు. సౌదీతో పాటు ఆయా ప్రాంతాల్లో నెలకొన్న భద్రతా పరిస్థితుల దృష్ట్యా ప్రయాణికుల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సంస్థలు పేర్కొన్నాయి.
ఈ నిర్ణయంతో ఇబ్బంది పడుతున్న ప్రయాణికులకు విమానయాన సంస్థలు రెండు ప్రత్యామ్నాయాలను సూచించాయి. నవంబరు 14 వరకు ప్రయాణించేందుకు అక్టోబరు 30 లేదా అంతకంటే ముందు టికెట్లు బుక్ చేసుకున్న వారు, ఎలాంటి అదనపు రుసుము చెల్లించకుండా తమ ప్రయాణ తేదీని ఒకసారి మార్చుకోవచ్చు. లేదా టికెట్ రద్దు చేసుకుని పూర్తి నగదు వాపసు (రీఫండ్) పొందవచ్చు. తేదీ మార్చుకోవాలనుకునే వారు నవంబర్ 29వ తేదీ లోపు ప్రయాణించేలా టికెట్లు రీబుక్ చేసుకోవచ్చని, అయితే ఇది సీట్ల లభ్యతపై ఆధారపడి ఉంటుందని స్పష్టం చేశాయి.
ఇటీవల సౌదీ అరేబియాలోని పౌర సదుపాయాలపై, ముఖ్యంగా రియాద్, దమ్మామ్ విమానాశ్రయాలపై దాడులు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఎయిర్ ఇండియా ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. దమ్మామ్ విమానాశ్రయంపై జరిగిన దాడిలో ఒక భారతీయుడు మరణించగా, మరో ఇద్దరు గాయపడ్డారు. ఈ నేపథ్యంలో సౌదీలో చిక్కుకుపోయిన భారతీయ యాత్రికులను, ముఖ్యంగా ఉమ్రా యాత్రికులను సురక్షితంగా వెనక్కి తీసుకురావడానికి విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేసింది. ఇప్పటికే వందలాది మంది ఉమ్రా యాత్రికులు భారత్కు చేరుకున్నట్లు సమాచారం.