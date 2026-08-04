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  4. Air India flight from Phuket to Delhi hits turbulence, several passengers injured
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Tuesday, 4 August 2026 (14:22 IST)

నింగిలో భారీ కుదుపులకు లోనైన విమానం - ప్రయాణికులకు గాయాలు

Air India
Written By: ఠాగూర్
Updated: Tue, 4 Aug 2026 (14:22 IST)
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ఎయిరిండియా విమానానికి తృటిలో పెను ప్రమాదం తప్పింది. విమానం గాల్లో ఉండగా విమానం తీవ్ర కుదుపులకు లోనైంది. దీంతో పలువురు ప్రయాణికులు గాయపడ్డారు. అయితే, పైలెట్ అప్రమత్తతో వ్యవహరించి విమానాన్ని  సురక్షింతా కిందకు దించడంతో ప్రయాణికులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. 
 
విమాన సంస్థ అధికారులు వెల్లడించిన వివరాల మేరకు.. ఎయిరిండియా విమానం పుకెట్ నుంచి ఢిల్లీకి బయల్దేరింది. కొద్ది సేపట్లో గమ్య స్థానానికి చేరుతుందనగా.. భారీ గాలులకు అకస్మాత్తుగా సుమారు 300 అడుగుల కిందకు పడిపోయింది. దీంతో కుదుపులు చోటుచేసుకున్నాయి. ఈ ఘటనలో 10 మంది ప్రయాణికులు, నలుగురు సిబ్బంది గాయాలపాలయ్యారు.
 
ఢిల్లీలో విమానం దిగగానే.. అప్పటికే అక్కడ సిద్ధంగా ఉన్న వైద్య బృందాలు బాధితులను ఆస్పత్రికి తరలించి, చికిత్స అందించాయి. గాయపడిన వారికి తగిన చికిత్స అందిస్తున్నామని.. ప్రయాణికుందరూ సురక్షితంగా ఉన్నారని ఎయిరిండియా వెల్లడించింది. ఘటనపై డైరెక్టరేట్‌ జనరల్‌ ఆఫ్‌ సివిల్‌ ఏవియేషన్‌ చేపట్టిన దర్యాప్తునకు సహకరిస్తున్నామని తెలిపింది. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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