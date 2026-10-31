భారత వాయుసేన చీఫ్గా మార్షల్ ఇందర్పాల్ సింగ్ వాలియా
భారత వాయుసేన కొత్త చీఫ్గా మార్షల్ ఇందర్పాల్ సింగ్ వాలియా ఎంపికయ్యారు. ఆయన నవంబరు ఒకటో తేదీ నుంచి బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు. ప్రస్తుత వైస్ చీఫ్ ఎయిర్ మార్షల్ అశుతోష్ దీక్షిత్, వాయుసేన 29వ అధిపతిగా (చీఫ్ ఆఫ్ ది ఎయిర్ స్టాఫ్) పదోన్నతి పొందనున్నారు.
ప్రస్తుత ఎయిర్ చీఫ్ మార్షల్ ఏ.పి.సింగ్ 42 ఏళ్ల సుదీర్ఘ సేవ అనంతరం అక్టోబరు 31వ తేదీతో పదవీ విరమణ చేయనున్నారు. దీంతో ఈ కొత్త నియామకాలు చేపట్టారు. ఫలితంగా భారత వాయుసేన చీఫ్గా ఐఎస్ వాలియా బాధ్యతలు స్వీకరించనున్నారు.
ఎయిర్ మార్షల్ వాలియా ప్రస్తుతం ఈస్టర్న్ ఎయిర్ కమాండకు ఎయిర్ ఆఫీసర్ కమాండింగ్-ఇన్-చీఫ్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీ పూర్వ విద్యార్థి అయిన ఆయన, 1988లో ఫైటర్ స్ట్రీమ్ కమిషన్ అయ్యారు. ఫైటర్ పైలట్ 3,200 గంటలకు పైగా విమానాలను నడిపిన అపార అనుభవం ఆయన సొంతం. తన వృత్తిగత ప్రస్థానంలో మిగ్-21, మిగ్-27, జాగ్వార్, సుఖోయ్-30 ఎంకేఐ వంటి పలు రకాల యుద్ధ విమానాలను ఆయన నడిపారు.
తన కెరీర్లో కీలకమైన మిగ్-27 స్క్వాడ్రన్కు, బరేలీ ఎయిర్ ఫోర్స్ స్టేషన్కు కమాండర్గా బాధ్యతలు నిర్వహించారు. అలాగే జపాన్, దక్షిణ కొరియాలలో డిఫెన్స్ అటాషెగా కూడా సేవలందించారు. విశిష్ట సేవలకు గుర్తింపుగా ఆయన 2008లో 'వాయు సేన మెడల్', 2018లో 'అతి విశిష్ట సేవా మెడల్' అందుకున్నారు.