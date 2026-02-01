వార్షిక బడ్జెట్ 2026 : రక్షణ శాఖకు రికార్డు స్థాయిలో కేటాయింపులు
కేంద్ర వార్షిక బడ్జెట్ 2026ను విత్తమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఆదివారం లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టారు. ఇందులో రక్షణ శాఖకు రికార్డు స్థాయిలో బడ్జెట్ను కేటాయించారి. దీనికి కారణం లేకపోలేదు. భారత్ శత్రుదేశాలైన పాకిస్థాన్, చైనా, బంగ్లాదేశ్లతో పోరాటం చేస్తోంది. ఈ దేశాలతో తీవ్ర విభేదాలు నెలకొనివున్నాయి. ముఖ్యంగా, ఆపరేషన్ సిందూర్తో అత్యాధునిక యుద్ధతంత్రం అవసరాలను భారత్ గుర్తించింది. దీనికి తగ్గట్లే కేటాయింపులను చేసింది. గతేడాది అన్నింటికి కలుపుకొని.. రూ.6.81లక్షల కోట్లు కేటాయించగా.. ఈ సారి అది రూ.7.85 కోట్లకు చేరుకొంది. ఈ సారి మొత్తం బడ్జెట్ కేటాయింపుల్లో తమకు 14.68శాతం లభించినట్లు రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకటించింది.
ముఖ్యంగా రక్షణ దళాల ఆధునికీకరణకు ఈ బడ్జెట్లో పెద్దపీట వేసి 21.84 శాతం కేటాయింపులను పెంచారు. గతేడాది కేవలం 1.8 లక్షల కోట్లనే కేటాయించగా.. ఈ సారి దానిని రూ. 2.19 లక్షల కోట్లకు చేర్చారు. ఈ బడ్జెట్లో మన వాయుసేన యుద్ధ విమానాల అవసరాలకు పెద్దమొత్తాన్ని ఇచ్చారు. విమాన ఇంజిన్లు, ఎయిర్క్రాఫ్ట్ల కోసం రూ.63,733 కోట్లు కేటాయించడం విశేషం.
దళాల రోజువారీ కార్యకలాపాలు, వేతనాలు, ఇంధనం, రేషన్, ఆయుధాల నిర్వహణ, మందుగుండు వంటి వాటి కేటాయింపులను 17.24శాతం పెంచారు. దీంతో దళాల రోజువారీ కార్యకలాపాలు మరింత శక్తిమంతంగా మారనున్నాయి. ఇక పింఛన్ల కోసం కేటాయింపును 6.53 శాతం పెంచి రూ.1.71 లక్షల కోట్లకు చేర్చారు.
జమ్మూకాశ్మీర్లో ఉగ్రవాదంపై నిత్యం పోరాడే రాష్ట్రీయ రైఫిల్స్కు కూడా నిధులను పెంచారు. గత మూడేళ్లతో పోలిస్తే అత్యధికంగా రూ.255 కోట్లు కేటాయించారు. గతేడాది రూ.222 కోట్లు మాత్రమే ఇచ్చారు. రక్షణ రంగంలో రహస్యమైనవిగా భావించే స్పెషల్ ప్రాజెక్టులకు కూడా రూ.1989.12 కోట్లు కేటాయించారు. ఇక ఎయిర్ ఫోర్స్ ప్రాజెక్టులకు కేటాయింపులు స్వల్పంగా తగ్గి రూ.1,618 కోట్లుగా నిలిచింది.