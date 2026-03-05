మధ్యప్రాచ్యంలో ఘర్షణ: ముంబై, ఢిల్లీ, బెంగళూరు నుంచి 180 విమానాల రద్దు
మధ్యప్రాచ్యంలో కొనసాగుతున్న సంఘర్షణ మధ్య వాయుమార్గ పరిమితుల కారణంగా ముంబై, ఢిల్లీ, బెంగళూరు అనే మూడు మెట్రో విమానాశ్రయాల నుండి బుధవారం సుమారు 180 విమానాలు రద్దు చేయబడినట్లు వర్గాలు తెలిపాయి. ముంబై విమానాశ్రయంలో 48 డిపార్చ్యూస్, 45 రాకపోకలు సహా 93 విమానాలు రద్దు చేయగా, ఢిల్లీ విమానాశ్రయంలో బుధవారం 52 విమానాలు రద్దు చేయబడ్డాయి. వీటిలో 25 డిపార్చ్యూస్, 27 రాకపోకలు ఉన్నాయి. బెంగళూరు విమానాశ్రయంలో పనిచేస్తున్న వివిధ విమానయాన సంస్థలు 18 రాకపోకలు సహా 34 విమానాలను నడపలేదని వర్గాలు తెలిపాయి.
అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ మరియు ఇరాన్ మధ్య వివాదం కారణంగా మధ్యప్రాచ్యంలో గగనతల ఆంక్షలు విధించడంతో, ఫిబ్రవరి 28 నుండి విమాన సేవలు గణనీయంగా ప్రభావితమయ్యాయి. ఇంతలో, ముంబై విమానాశ్రయం బుధవారం దేశీయ, అంతర్జాతీయ విమానయాన సంస్థలు నిర్వహించే ఎనిమిది స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చే విమానాలను నిర్వహించింది. స్పైస్జెట్ ఫుజైరా నుండి ముంబైకి రెండు స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చే విమానాలను నడపగా, ఎయిర్ ఇండియా బుధవారం దుబాయ్ నుండి నగరానికి ఒక విమానాన్ని నడిపింది.
గల్ఫ్ క్యారియర్ ఎమిరేట్స్ దుబాయ్ నుండి ముంబైకి మూడు విమానాలను నడపగా, గల్ఫ్ ఎయిర్, రాయల్ జోర్డానియన్ బుధవారం అమ్మాన్ (జోర్డాన్), దమ్మామ్ (సౌదీ అరేబియా) నుండి ఆర్థిక రాజధానికి ఒక్కొక్కటి నడిపాయి. కొనసాగుతున్న పరిస్థితి కారణంగా (మార్చి 3 వరకు) భారతీయ క్యారియర్ల 1,221 విమానాలు, విదేశీ క్యారియర్ల 388 విమానాలను రద్దు చేసినట్లు పౌర విమానయాన మంత్రిత్వ శాఖ మంగళవారం తెలిపింది.