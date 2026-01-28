Ajit Pawar, అజిత్ మరణం ప్రమాదమే రాజకీయం చేయవద్దు: శరద్ పవార్
మహారాష్ట్ర ఉపముఖ్యమంత్రి అజిత్ పవార్ విమాన ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ఘటనపై ఎన్సీపి అధినేత శరద్ పవార్ మాట్లాడుతూ... విమాన దుర్ఘటన పూర్తిగా ప్రమాదమేనని అన్నారు. దీన్ని కొంతమంది రాజకీయ చేసేందుకు చూస్తున్నారని, దయచేసి అలాంటివి చేయవద్దని హితవు పలికారు. ఇంకా ఆయన మాట్లాడుతూ... రాష్ట్రం ఓ సమర్థ నాయకుడిని కోల్పోయిందనీ, అజిత్ మరణం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని కలిగించిందనీ, భవిష్యత్తులో ఏం జరుగుతుందన్నది మన చేతుల్లో వుండదని అన్నారు.
కాగా పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ మాట్లాడుతూ.. అజిత్ పవార్ మృతి ఘటనపై అనుమానాలున్నాయన్నారు. ఏదైనా కుట్ర కోణం వుందేమేనని సందేహంగా వుందనీ, దీన్ని సుప్రీంకోర్టు ఆధ్వర్యంలో దర్యాప్తు చేయించాలని అన్నారు. మమత వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో శరద్ పవార్ పైవిధంగా స్పందించారు.