ట్వింకిల్ ఖన్నాతో అక్షయ్ కుమార్.. ప్రమాదంలో భద్రతా సిబ్బంది కారు.. ఏమైందంటే?
బాలీవుడ్ నటుడు అక్షయ్ కుమార్ భద్రతా సిబ్బందికి చెందిన కారును సోమవారం రాత్రి జుహులోని ముక్తేశ్వర్ రోడ్డు సమీపంలో ఒక ఆటోరిక్షా ఢీకొట్టడంతో ప్రమాదానికి గురైంది. అంతకుముందు ఆటోరిక్షాను మరో వాహనం ఢీకొనడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగిందని, ఈ ఘటనలో ఒక వ్యక్తి గాయపడ్డాడని పోలీసులు తెలిపారు.
విదేశీ పర్యటన ముగించుకుని విమానాశ్రయం నుంచి తన భార్య ట్వింకిల్ ఖన్నాతో కలిసి ఇంటికి తిరిగి వస్తున్న సమయంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. అయితే ఈ ప్రమాదం నుంచి అక్షయ్ కుమార్కు ఎలాంటి గాయాలు కాలేదు.
వేగంగా వస్తున్న మెర్సిడెస్ కారు ఆటోరిక్షాను ఢీకొనడంతో, అది అక్షయ్ కుమార్ భద్రతా సిబ్బంది వాహనాన్ని ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో ఆటోరిక్షా డ్రైవర్ గాయపడగా, అతడిని చికిత్స నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
ముంబై పోలీసులు మెర్సిడెస్ డ్రైవర్పై నిర్లక్ష్యంగా, వేగంగా వాహనం నడిపినందుకు కేసు నమోదు చేశారు. తదుపరి దర్యాప్తు జరుగుతోందని పోలీసులు వెల్లడించారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.