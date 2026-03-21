ఓ ప్రైవేట్ బస్సు అగ్నిప్రమాదం.. మల్కన్గిరి ఎమ్మెల్యేతో సహా 35 మంది ప్రయాణికులు సేఫ్
భువనేశ్వర్ నుండి మల్కన్గిరికి ప్రయాణిస్తున్న ఒక ప్రైవేట్ ప్రయాణికుల బస్సు, ఒడిశా సరిహద్దుకు సమీపంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని రాంభద్రాపురం వద్ద అగ్నిప్రమాదానికి గురవడంతో ఒక పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది.
శనివారం తెల్లవారుజామున సుమారు 3 గంటలకు వాహనంలో షార్ట్ సర్క్యూట్ ఏర్పడటంతో ఈ ఘటన జరిగింది. దీంతో చెలరేగిన మంటలు వేగంగా వ్యాపించి నిమిషాల వ్యవధిలోనే బస్సును చుట్టుముట్టాయి. వెంటనే వాహనమంతా దట్టమైన పొగ అలుముకోవడంతో ప్రయాణికులలో భయాందోళనలు నెలకొన్నాయి. డ్రైవర్ తక్షణ స్పందన, ప్రయాణికుల అప్రమత్తత వల్ల బస్సు నుంచి త్వరగా అందరినీ దించేయడం సాధ్యమైందని ప్రత్యక్ష సాక్షులు తెలిపారు.
మల్కన్గిరి ఎమ్మెల్యే మంగు ఖిలాతో సహా బస్సులోని 35 మంది ప్రయాణికులు ఎలాంటి గాయాలు లేకుండా సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు. అయితే, మంటలను పూర్తిగా ఆర్పివేయక ముందే బస్సు పూర్తిగా కాలిపోయి, కాలిపోయిన పెంకులా మిగిలిపోయింది.
చిక్కుకుపోయిన ప్రయాణికులను వారి గమ్యస్థానాలకు చేర్చడానికి స్థానిక అధికారులు తర్వాత ప్రత్యామ్నాయ వాహనాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. అధికారులు ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగానే ఈ ప్రమాదం జరిగిందని అనుమానిస్తున్నప్పటికీ, సమగ్ర సాంకేతిక పరీక్ష తర్వాతే అసలు కారణం తెలుస్తుందని అధికారులు తెలిపారు.