దాదర్ స్టేషనులో హైడ్రామా - క్షణాల్లో వ్యక్తిని కాపాడిన లేడీ కానిస్టేబుల్ (వీడియో)
ఆత్మహత్య చేసుకునేందుకు ఓ వ్యక్తి కదులుతున్న లోకల్ ట్రైన్ కిందకు వెళ్ళబోయాడు. ఆ వ్యక్తిని గమనించిన ఓ మహిళా కానిస్టేబుల్ క్షణాల్లో ఆ వ్యక్తిని కాపాడారు. గురువారం రాత్రి 10.54 గంటల సమయంలో జరిగిన ఈ నాటకీయ ఘటన స్టేషన్లోని సీసీటీవీ కెమెరాల్లో రికార్డు అయింది.
ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, ఫ్లాట్ఫామ్ నుంచి లోకల్ ట్రైన్ నెమ్మదిగా కదులుతుండగా 28 యేళ్ల వ్యక్తి రైలు కిందకు వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించాడు. ఆ సమయంలో అక్కడే విధుల్లో ఉన్న ఏ.నర్వాడే అనే మహిళా కానిస్టేబుల్ రెప్పపాటులో స్పందించారు. వేగంగా పరుగెత్తుకెళ్లి, ఆ వ్యక్తి కాళ్లుపట్టుకుని వెనక్కి లాగేశారు. దీంతో అతడు ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు. అతనికి ఎలాంటి పెద్ద గాయాలు కాలేదని, పోలీసులు అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నరని తెలిసింది. అధికారులు అతనికి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి, పునరావాస కేంద్రానికి తరలించనున్నట్టు సమాచారం.
ఈ రెస్క్యూకు సంబంధించిన వీడియో ఎక్స్ వేదికగా షేర్ చేశారు. ఆ మహిళా అధికారిణి సాహసంపై నెటిజన్లు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నాయి. ఆ మహిళా అధికారిణి అద్భుతంగా పని చేశారు. ఒక ప్రాణాన్ని కాపాడిన అధికారిణికి సెల్యూట్ అంటూ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు.
???? A tragedy was narrowly averted at Mumbai's Dadar railway station after alert police personnel spotted a man trying to get beneath an approaching local train. They rushed in without hesitation and dragged him to safety in the nick of time, preventing a fatal accident. pic.twitter.com/Ksr9p5SXlh— Kailash Vashi (@KailashVashi) August 2, 2026