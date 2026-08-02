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  4. Alert Woman Police Officer Saves Man In Dramatic Rescue At Dadar Station
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Published By ఠాగూర్
Last Updated : Sunday, 2 August 2026 (13:06 IST)

దాదర్ స్టేషనులో హైడ్రామా - క్షణాల్లో వ్యక్తిని కాపాడిన లేడీ కానిస్టేబుల్ (వీడియో)

dadar railway station
Written By: ఠాగూర్
Published By: ఠాగూర్
Updated: Sun, 2 Aug 2026 (13:06 IST)
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ఆత్మహత్య చేసుకునేందుకు ఓ వ్యక్తి కదులుతున్న లోకల్ ట్రైన్ కిందకు వెళ్ళబోయాడు. ఆ వ్యక్తిని గమనించిన ఓ మహిళా కానిస్టేబుల్ క్షణాల్లో ఆ వ్యక్తిని కాపాడారు. గురువారం రాత్రి 10.54 గంటల సమయంలో జరిగిన ఈ నాటకీయ ఘటన స్టేషన్‌లోని సీసీటీవీ కెమెరాల్లో రికార్డు అయింది. 
 
ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, ఫ్లాట్‌ఫామ్ నుంచి లోకల్‌ ట్రైన్ నెమ్మదిగా కదులుతుండగా 28 యేళ్ల వ్యక్తి రైలు కిందకు వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించాడు. ఆ సమయంలో అక్కడే విధుల్లో ఉన్న ఏ.నర్వాడే అనే మహిళా కానిస్టేబుల్ రెప్పపాటులో స్పందించారు. వేగంగా పరుగెత్తుకెళ్లి, ఆ వ్యక్తి కాళ్లుపట్టుకుని వెనక్కి లాగేశారు. దీంతో అతడు ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు. అతనికి ఎలాంటి పెద్ద గాయాలు కాలేదని, పోలీసులు అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నరని తెలిసింది. అధికారులు అతనికి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి, పునరావాస కేంద్రానికి తరలించనున్నట్టు సమాచారం. 
 
ఈ రెస్క్యూకు సంబంధించిన వీడియో ఎక్స్ వేదికగా షేర్ చేశారు. ఆ మహిళా అధికారిణి సాహసంపై నెటిజన్లు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నాయి. ఆ మహిళా అధికారిణి అద్భుతంగా పని చేశారు. ఒక ప్రాణాన్ని కాపాడిన అధికారిణికి సెల్యూట్ అంటూ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు. 


 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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