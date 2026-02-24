ఛత్రా జిల్లాలో ఘోరం: రోగిని తరలిస్తున్న ఎయిర్ అంబులెన్స్ కుప్పకూలింది.. ఏడుగురు మృతి
జార్ఖండ్ రాష్ట్రంలోని ఛత్రా జిల్లాలో ఘోరం జరిగింది. రాంచీ నుంచి ఢిల్లీకి రోగిని తరలిస్తున్న ఓ ఎయిర్ అంబులెన్స్ అటవీ ప్రాంతంలో కుప్పకూలింది. ఈ ప్రమాదంలో పేషెంట్తో సహా ఏడుగురు వ్యక్తులు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. రెడ్బర్డ్ ఎయిర్వేస్కు చెందిన బీచ్క్రాఫ్ట్ సీ90 విమానం ఛత్రా జిల్లాలోని సిమారియా సమీపంలో ఉన్న దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంలో కూలిపోయింది.
ఈ ప్రమాదంపై డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ (డీజీసీఏ), ఎయిర్క్రాఫ్ట్ యాక్సిడెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ బ్యూరో( ఏఏఐబీ) లోతైన విచారణకు ఆదేశించాయి.
65 శాతం కాలిన గాయాలతో ఓ రోగిని ఢిల్లీకి తరలిస్తుండగా ఈ విషాదం నెలకొంది. ప్రమాదంలో పేషెంట్ సహా ఏడుగురు వ్యక్తులు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. మృతుల్లో ఇద్దరు పైలట్లు, డాక్టర్, పారామెడికల్ సిబ్బంది ఉన్నారు.