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  4. All students should put an end to the agitation and go home: Salman Khan-s appeal
Written By డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Last Modified: Friday, 24 July 2026 (21:58 IST)

విద్యార్థులంతా ఆందోళనకు స్వస్తి చెప్పి ఇళ్లకు వెళ్లిపోండి: సల్మాన్ ఖాన్ పిలుపు

Salman Khan
Written By: డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Updated: Fri, 24 Jul 2026 (22:05 IST)
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దేశ రాజధాని ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద జరుగుతున్న ఆందోళన నేపధ్యంలో బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సల్మాన్ ఖాన్ స్పందించారు. తొలుత విద్యార్థులకు ఎప్పుడూ తన మద్దతు వుంటుందని పేర్కొన్నారు. అనంతరం ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడి నిన్న అర్థరాత్రి ఇచ్చిన సందేశం తర్వాత సల్మాన్ ఖాన్ విద్యార్థులను ఉద్దేశించి ఓ విజ్ఞప్తి చేసారు.
 
విద్యార్థుల భవిష్యత్తు, వారి భద్రతే ఈ ప్రభుత్వానికి తొలి ప్రాధాన్యత అని పేర్కొన్న సల్మాన్ ఖాన్, ఇక ఆందోళనలు విరమించి ఎవరి ఇళ్లకు వారు వెళ్లిపోవాలని విద్యార్థులకు, నిరసనకారులకు విజ్ఞప్తి చేసారు.
 
విద్యార్థులకు వారి చదువు, రక్షణ ప్రభుత్వానికి అత్యంత ముఖ్యం. కనుక ఈ విషయంలో విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు ఎంతమాత్రం ఆందోళన పడాల్సిన పనిలేదు. ఇదే అంశంపై గౌరవనీయులైన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడి గారు ఇప్పటికే ట్వీట్ చేసారు. పేపర్ లీకేజికి కారకులైనవారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు. నాకు నమ్మకం వుంది. అందుకే మిమ్మల్ని కోరుతున్నాను. దయచేసి అందరూ మీ ఇళ్లకు వెళ్లిపోండి. తల్లిదండ్రులకు ఆందోళన కలిగించవద్దు అంటూ ప్రత్యేకంగా రిక్వెస్ట్ చేసారు.
 
సల్మాన్ ఖాన్ సందేశం నేపధ్యంలో ఆయనకు మద్దతుగా చాలామంది వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు. ఒక్కోసారి తప్పు జరుగుతుందనీ, ఒక కుటుంబంలో సైతం ఇట్లాంటివి జరుగుతుంటాయనీ, అంతమాత్రాన కుటుంబాన్నే ఛిన్నాభిన్నం చేస్తే ఏమవుతుందో అందరూ అర్థం చేసుకోవాలని వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు.
 
About Writer
డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Possessing over 27 years of experience in journalism, the author has served as an Assistant Scriptwriter and Researcher for the electronic Media ETV and ETV2, as well as a Sub-Editor for the magazines Swathi Sapariwara patrika and Sunday Indian. In addition to these roles, the author has contributed short stories.... మరింత చదవండి
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