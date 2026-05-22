Cockroach Janta Party బొద్దింగ జనతా పార్టీకి మద్దతుదారులంతా పాకిస్తాన్ వాళ్లే

  All supporters of the Cockroach Janata Party are Pakistanis and Bangladesh people
Written By ఐవీఆర్
Last Updated : Friday, 22 May 2026 (13:17 IST)

ఆన్లైన్లో సంచలనం సృష్టించిన Cockroach Janta Party బొద్దింక జనతా పార్టీ కేవలం 5 రోజుల్లోనే ప్రధాన పార్టీలకున్న ఫాలోవర్స్ సంఖ్యను దాటేసి దూసుకువెళ్లింది. సెటైరికల్, పారడీగా ప్రారంభించిన ఈ Cockroach Janta Party కాస్తా అధికార భాజపాను తీవ్రంగా విమర్శిస్తూ సాగింది. కాగా ఇన్‌స్టాగ్రాంలో ఈ బొద్దింక పార్టీకి మద్దతుగా నిలిచినవారంతా భారతదేశం వెలుపల దేశాలకు చెందినవారంటూ పలువురు నెటిజన్లు స్క్రీన్ షాట్లతో సహా షేర్ చేస్తున్నారు. ఇందులో ప్రధానంగా పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్, టర్కీ, యూఎస్ దేశాల నుంచే సింహభాగం ఫాలోవర్లు వున్నట్లు తెలియజేస్తున్నారు. భారతదేశం నుంచి కేవలం 9 శాతం మంది మాత్రమే ఈ బొద్దింక జనతా పార్టీకి ఫాలో అవుతున్నట్లు చెబుతున్నారు.
 
కాగా బొద్దింక జనతా పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ మాత్రం భారతదేశం నుంచి Cockroach Janta Partyకి 94 శాతం ఫాలోవర్లు వున్నారని స్క్రీన్ షాట్ షేర్ చేసారు. తమ మద్దతుదారులందర్నీ విదేశీయులకు చూపించేందుకు కొందరు గట్టిగానే ప్రయత్నిస్తున్నారంటూ కామెంట్ చేసాడు. కాగా Cockroach Janta Party పార్టీని x ప్రస్తుతానికి రద్దు చేసింది. న్యాయపరమైన నిబంధనల ఉల్లంఘన నేపధ్యంలో ఈ చర్య తీసుకున్నట్లు పేర్కొంది.
