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  4. All TVK MLAs summoned to Chennai as CM Vijay set to chair key meeting
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Wednesday, 11 November 2026 (20:34 IST)

సీఎం విజయ్ పార్టీ టీవీకే ప్రజాప్రతినిధులా? ఏకంగా కలెక్టర్‌కే అసభ్య మెసేజ్?

Tamil Nadu CM Vijay
Written By: ఠాగూర్
Updated: Wed, 11 Nov 2026 (20:34 IST)
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కోలీవుడ్ అగ్ర హీరో విజయ్ సొంతంగా పార్టీ పెట్టిన అతి తక్కువ వ్యవధిలోనే ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. అయితే, అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆయన పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు, నేతలు చేస్తున్న పాడుపనులకు ఆ పార్టీతో పాటు ఏకంగా సీఎం విజయ్‌‌కు కూడా చెడ్డ పేరు వస్తోంది. తాజాగా ఆ పార్టీకి చెందిన ఎమ్మెల్యే ఒకరు ఏకంగా జిల్లా కలెక్టర్‌కు అసభ్యకర మెసేజ్‌ను పంపించి సంచలనం సృష్టించారు. ఇలాంటి సంఘటనలు రాష్ట్రంలో నిత్యకృత్యమై పోయింది. దీంతో ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ఆగ్రహించారు. ఆయన తక్షణం బుధవారం మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలతో అత్యవసరంగా సమావేశమ్యయారు. 
 
పార్టీకి చెందిన కొందరు ఎమ్మెల్యేల ప్రవర్తన సరిగ్గా లేకపోవడం, ప్రజలపై దాడులకు పాల్పడినట్లు వస్తున్న వార్తలు టీవీకే ప్రభుత్వాన్ని ఇరుకున పెట్టాయి. వాటిపై ప్రతిపక్షాలు, ప్రజల నుంచి విమర్శలు వస్తుండడంతో.. ఎమ్మెల్యేలకు దిశానిర్దేశం చేయడానికి ఈ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేశారు. పార్టీ ప్రతినిధులు, ఎమ్మెల్యేలు క్రమశిక్షణతో వ్యవహరించాలని, తమ అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేయకుండా ప్రజల సమస్యలకు స్పందించాలని విజయ్ వారిని హెచ్చరించారు.
 
ఇటీవల రాష్ట్రంలో చోటుచేసుకుంటున్న దోపిడీలు, హత్యల గురించి డీఎంకే అధ్యక్షుడు ఎం.కె. స్టాలిన్ మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పించారు. విజయ్‌ నేతృత్వంలో తమిళనాడులో శాంతిభద్రతలు ఐసీయూలో ఉన్నాయని.. పరిపాలన కోమాలోకి వెళ్లిపోయిందని వ్యాఖ్యానించారు. 
 
'ఒకే రోజు 17 హత్యలు జరిగాయి. ఒక టీవీకే ఎమ్మెల్యే మహిళా జిల్లా కలెక్టర్‌కు అసభ్యకరమైన సందేశాలు పంపారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ప్రస్తుత ప్రభుత్వంలో నేరస్థులకు భయం లేదు, పోలీసులకు కూడా రక్షణ లేదు. టీవీకే ప్రజాప్రతినిధులపై ఎటువంటి నియంత్రణ లేదు. మొత్తానికి, ఈ ‘పార్ట్-టైమ్’ ముఖ్యమంత్రికి రాష్ట్రంపై ఎటువంటి బాధ్యత లేదు’ అని దుయ్యబట్టారు.
 
రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై ఏఎంఎంకే ప్రధాన కార్యదర్శి టీటీవీ దినకరన్ విమర్శలు గుప్పించారు. టీవీకేకు చెందిన వారే పాఠశాల విద్యార్థినులను లైంగికంగా వేధించడం వంటి దారుణాలకు పాల్పడుతున్నారని ఆరోపించారు. అయినప్పటికీ పార్టీ నాయకత్వం చూసీచూడనట్లు వ్యవహరిస్తోందని మండిపడ్డారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన పార్టీ ఎమ్మెల్యేలతో సమావేశం కావడం గమనార్హం. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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