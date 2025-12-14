అసత్యాలతో వేసే పిటిషన్లను తిరస్కరించాలి.. ఆర్జించే మాజీ అర్థాంగికి భరణం ఎందకు?
అలహాబాద్ హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. స్వీయ ఆదాయాన్ని దాచిపెట్టి, అసత్యాలతో మాజీ భర్త నుంచి భరణం కోసం న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించే ఒక మహిళపైకోర్టు ఆగ్రహంతో పాటు అసహనం వ్యక్తం చేసింది. అసత్యాలతో వేసే పిటిషన్లను తోసిపుచ్చాలని సూచన చేసింది. పైగా, ఆమెకు భరణం చెల్లించాలంటూ దిగువ కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును కొట్టేసింది. తన పోషణకు అవసరమైన సొమ్మును ఆమె ఆర్జిస్తున్నారని పేర్కొంది. ఈ మేరకు ఆమె మాజీ భర్త అంకిత్ సాహా దాఖలు చేసిన క్రిమినల్ రివిజన్ పిటిషన్కు అనుకూలంగా తీర్పు చెప్పింది.
'తాను పోస్టు గ్రాడ్యుయేట్నని, వెబ్ డిజైనింగ్లో ప్రావీణ్యం ఉందని ఆమె దిగువ కోర్టులో పేర్కొన్నారు. ఒక కంపెనీలో సీనియర్ సేల్స్ కోఆర్డినేటర్గా పనిచేస్తున్నానని, నెలకు రూ.34 వేలు ఆర్జిస్తున్నానని కూడా ఆమె చెప్పారు. తాను నెలకు రూ.36 వేలు సంపాదిస్తున్నట్లు క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్లో తెలిపారు. ఎలాంటి బాధ్యతలు లేని ఒక మహిళకు ఆ మొత్తం చాలా స్వల్పమని చెప్పలేం. మరోవైపు పిటిషనర్ (మాజీ భర్త)కు వృద్ధులైన తల్లిదండ్రుల బాగోగులను చూసుకోవడం సహా అనేక బాధ్యతలు ఉన్నాయి' అని హైకోర్టు ధర్మాసనం పేర్కొంది.
స్వీయ పోషణ ఖర్చులను ఆమె భరించగలరని తెలిపింది. ఆమె తొలుత తన అఫిడవిట్లో పూర్తి వాస్తవాలను వెల్లడించలేదని మాజీ భర్త తరఫు న్యాయవాది పేర్కొన్నారు. 'తాను నిరక్ష్యరాస్యురాలినని, నిరుద్యోగినని ఆమె చెప్పుకొన్నారు. అయితే మాజీ భర్త దాఖలు చేసిన పత్రాన్ని ఆమెకు చూపి.. ప్రశ్నించినప్పుడు ఆమె తన ఆదాయాన్ని వెల్లడించారు. దీన్నిబట్టి ఆమె దిగువ కోర్టును నిజాయతీతో ఆశ్రయించలేదని స్పష్టమవుతోంది' అని వివరించారు. సత్యం పట్ల ఎలాంటి గౌరవంలేని, వాస్తవాలను విస్మరించే కక్షిదారుల కేసులను న్యాయస్థానాలు బుట్టదాఖలు చేయాల్సిన అవసరం ఉందని హైకోర్టు తన తీర్పులో పేర్కొంది.