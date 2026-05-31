సంబంధిత వార్తలు
- తిరుమల లడ్డు నెయ్యి కల్తీ కేసు: ఏడుగురు అధికారులపై క్రమశిక్షణా చర్యలు
- రాజస్థాన్లో ప్రశ్నపత్రం లీక్ : నీట్ ప్రవేశ పరీక్ష రద్దు
- నీట్ - యూజీ ప్రవేశపరీక్ష ప్రశ్నపత్రం లీక్ .. పరీక్షకు ముందే రాజస్థాన్లో లీక్
- Kumbh Mela girl: మోనాలిసా భోంస్లేను అరెస్ట్ చేయకూడదు... కోర్టు ఆదేశం
- స్నేహితులు దాడి.. మనస్తాపంతో యువతి ఆత్మహత్య
పద్మనాభ స్వామి ఆలయంలో విలువైన వస్తువుల అదృశ్యం
కేరళ రాష్ట్రంలోని పద్మనాభ స్వామి ఆలయంలో విలువైన వస్తువులు అదృశ్యమవుతున్నాయి. ఈ వస్తువుల మాయం, భద్రతో లోపాలపై విచారణ జరిపిస్తామని ఆ రాష్ట్ర దేవాదాయ శాఖ కె.మురళీధరన్ శనివారం వెల్లడించారు. ఆలయంలో వస్తువుల అదృశ్యం విషయాన్ని తీవ్రంగా పరిగణిస్తామని, ఆలయ ఆస్తుల విషయంలో ఎవరి జోక్యాన్ని అనుమతించబోమని స్పష్టం చేశారు.
ఆలయ పరిపాలన కమిటీ నుంచి తాము కోరిన నివేదిక అందిందని, హోం మంత్రిత్వశాఖతో చర్చించిన అనంతరం విచారణ గురించి అధికారికంగా ప్రకటిస్తామని తెలిపారు. శబరిమల ఆలయంలో బంగారం అవకతవకలపై సిట్ జరుపుతున్న విచారణ తమ ప్రభుత్వానికి సంతృప్తికరంగా లేదని మురళీధరన్ చెప్పారు. స్వయానా హైకోర్టు సిట్ నియామకం జరిపినందున దానిని మార్చే అధికారం ప్రభుత్వానికి ఉండదని పేర్కొన్నారు.
పద్మనాభస్వామి ఆలయంలో వజ్రాల నగతోసహా విలువైన వస్తువులన్నీ నిక్షేపంగా ఉన్నాయని, నిబంధనల ప్రకారం క్రమం తప్పకుండా ఆడిటింగ్ జరిపిస్తున్నట్లు ఆలయ కమిటీ చెబుతోంది. వస్తువుల అదృశ్యంపై పోలీసుల ఆరోపణలను ఖండించింది. తమ పరిధిలోని ఆలయాల్లో గల ఖరీదైన వస్తువులు, ఆస్తులు, ఇతర లావాదేవీల విలువను ఖరారు చేసి ఆ వివరాలను డిజిటల్గా భద్రపరుస్తామని ట్రావెన్కోర్ దేవస్థానం బోర్డు (టీడీబీ) అధ్యక్షుడు కె.జయకుమార్ శనివారం వెల్లడించారు.
ట్రావెన్కోర్ రాజ కుటుంబం సైతం పద్మనాభస్వామి ఆలయంలో విలువైన వస్తువుల అదృశ్యం ఆరోపణలను తిరస్కరించింది. ఈ కుటుంబ సభ్యుడు ఆదిత్య వర్మ పోలీసు నివేదికను ఏకపక్షంగా పేర్కొంటూ, దాని విశ్వసనీయతను ప్రశ్నించారు. తాము వ్యక్తిగత తనిఖీ నిర్వహించామని, పోయాయని చెబుతున్న వస్తువులు గర్భగుడి వద్ద భద్రంగా ఉన్నాయని తెలిపారు.
పవన్ క్యారెక్టర్ను ప్రపంచానికి చెప్పేందుకు వేయి కళ్లతో ఎదురు చూస్తున్నా : బండ్ల గణేశ్
టాలీవుడ్ నిర్మాత, నటుడు బండ్ల గణేశ్ మరోమారు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. తాను దేవుడుగా భావించే పవర్ స్టార్, ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ క్యారెక్టర్, నైజాన్ని, నిజాయితీని ప్రపంచానికి తెలియజెప్పేందుకు వేయి కళ్లతో ఎదురు చూస్తున్నట్టు పేర్కొన్నారు. పవన్ గురించి మనసు విప్పి మాట్లాడే అవకాశం కోసం తాను ఎంతో ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్నానని ఆయన అన్నారు. ఆ రోజు వచ్చినపుడు పవన్ గొప్ప మనసు, వ్యక్తిత్వం గురించి తనకు తెలిసిన నిజాలను ప్రపంచం ముందు గర్వంగా చెబుతానని పేర్కొన్నారు.
మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఇంద్ర వీణ పాటకు తమిళనాడు సీఎం విజయ్ స్టెప్పులు, వీడియో
ఇటీవల తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో సినీ నటుడు విజయ్ పార్టీ టీవీకె ఘన విజయం సాధించడం, ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణం చేయడం తెలిసిన విషయమే. ఈ నేపధ్యంలో విజయ్కి సంబంధించిన పాత వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ ఇంద్ర చిత్రంలోని వీణ పాటకు తమిళ నటుడు జోసెఫ్ విజయ్ స్టెప్పులు వేయడం కనబడుతోంది. విజయ్ అలా డ్యాన్స్ చేస్తుండగా ఆ నృత్యాన్ని చిరంజీవితో పాటు పవన్ కల్యాణ్, మహేష్ బాబు వీక్షిస్తున్నట్లు వీడియో వున్నది.
Ghantadi Krishna: నా ఆశ నా శ్వాస సంగీతం, దర్శకత్వంతో రిస్క్ చేశా : ఘంటాడి కృష్ణ
సంపంగి,16 వంటి చిత్రాలకు చార్ట్ బస్టర్ మ్యూజిక్ అందించిన ఘంటాడి కృష్ణ స్వీయ సంగీత దర్శక నిర్మాణంలో రూపొందిన చిత్రం 'రిస్క్'. సందీప్ అశ్వ, సన్యా ఠాకూర్ ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. ఇప్పటికే విడుదలైన పాటలకు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. జూన్ రెండో వారంలో ఈ సినిమా రిలీజ్ చేయడానికి సన్నాహలు చేస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఎమ్మెల్సీ మధుసూదనాచారి ఈ వేడుకలో ముఖ్య అతిధిగా పాల్గొన్నారు.
VN Aditya: వినోదభరితంగా మన డాక్టర్ బాబే సినిమా: వీఎన్ ఆదిత్య
శరణ్య-సుధీక్ష సమర్పణలో స్కంద ఫిల్మ్స్ బ్యానర్ మీద ‘మన డాక్టర్ బాబే’ అనే సినిమాని కృతాక్షి నిర్మిస్తున్నారు. ఈ మూవీతో శ్రీ స్కంద హీరోగా పరిచయం అవుతున్నారు. ఈ సినిమాకి చలపతి కుమార్ పువ్వల స్కోరీ, స్క్రీన్ ప్లే అందిస్తూ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో శనివారం నాడు టీజర్ను విడుదల చేశారు. ఈ మేరకు నిర్వహించిన టీజర్ లాంచ్ ఈవెంట్కు వీఎన్ ఆదిత్య ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు.
Kiran Abbavaram : ఛాట్ బస్టర్స్ గా దూసుకెళ్తున్న చెన్నై లవ్ స్టోరీ మూవీ
హీరో కిరణ్ అబ్బవరం, శ్రీ గౌరి ప్రియ జంటగా "కలర్ ఫొటో", "బేబి" వంటి కల్ట్ క్లాసిక్ మూవీస్ ప్రేక్షకులకు అందించిన మేకర్స్ ఎస్ కేఎన్, సాయి రాజేశ్ కాంబినేషన్ లో రూపొందుతున్న సినిమా "చెన్నై లవ్ స్టోరీ". ఈ చిత్రాన్ని అమృత ప్రొడక్షన్స్, మాస్ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్స్ పై ఎస్ కేఎన్, సాయి రాజేశ్ నిర్మిస్తున్నారు. సాయి రాజేశ్ కథను అందిస్తున్న ఈ చిత్రానికి రవి నంబూరి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. మెలొడీ బ్రహ్మ మణిశర్మ "చెన్నై లవ్ స్టోరీ" సినిమాకు సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు.