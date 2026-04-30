ఇప్పటికే నలుగురు సంతానం... మరో కాన్పులో ముగ్గురికి జన్మ
మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని సత్నా జిల్లా ఆస్పత్రిలో అరుదైన ఘటన జరిగింది. ఇప్పటికే నలుగురు సంతానం ఉన్న ఓ మహిళ.. మళ్లీ మరోమారు నలుగురికి జన్మనిచ్చింది. ఇక్కడ విశేషమేమిటంటే, ముగ్గురు శిశువులు సాధారణ కాన్పు (నార్మల్ డెలివరీ) ద్వారా జన్మించడం. ప్రస్తుతం తల్లీ, ముగ్గురు శిశువులు ఆరోగ్యంగా ఉన్నారని వైద్యులు తెలిపారు.
పన్నా జిల్లా ఉజ్నేహి గ్రామానికి చెందిన కంచన్ సోనీ (34) అనే మహిళకు పురిటినొప్పులు రావడంతో మొదట పన్నా జిల్లా ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ పరీక్షించిన వైద్యులు, ఆమె గర్భంలో ముగ్గురు శిశువులు ఉన్నారని నిర్ధారించి, కేసు సంక్లిష్టంగా ఉండటంతో మెరుగైన వైద్యం కోసం సత్నా జిల్లా ఆసుపత్రికి రిఫర్ చేశారు.
ఏప్రిల్ 27న ఆసుపత్రిలో చేరిన ఆమెకు, అదే రోజు రాత్రి 90 నిమిషాల వ్యవధిలో ప్రసవం జరిగింది. రాత్రి 10:34 గంటలకు మొదటి బాబు, 10:45 గంటలకు రెండో బాబు, 11:57 గంటలకు పాప జన్మించినట్లు ఆసుపత్రి వర్గాలు వెల్లడించాయి.
ముగ్గురు శిశువులు సాధారణ కాన్పు ద్వారా జన్మించడం వైద్యపరంగా చాలా అరుదైన విషయమని వైద్యులు పేర్కొన్నారు. పుట్టిన శిశువులు వరుసగా 2 కేజీలు, 2.3 కేజీలు, 2.65 కేజీల బరువుతో ఆరోగ్యంగా ఉన్నారని గైనకాలజీ విభాగాధిపతి డాక్టర్ మంజు సింగ్ వివరించారు. ప్రస్తుతం తల్లీబిడ్డలు పోస్ట్ నేటల్ కేర్ వార్డులో వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఉన్నారు.
కంచన్ సోనీకి ఇప్పటికే 11, 9, 7, 5 ఏళ్ల వయసున్న నలుగురు పిల్లలు ఉన్నారు. ఐదో నెలలోనే అల్ట్రాసౌండ్ పరీక్ష ద్వారా గర్భంలో ముగ్గురు శిశువులు ఉన్నట్లు కుటుంబ సభ్యులకు తెలుసు. ఇదే ఆసుపత్రిలో 2025 నవంబర్లో కూడా ఇలాంటి విజయవంతమైన ట్రిప్లెట్ డెలివరీ జరిగింది.